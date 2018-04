One Plus 6 nihayet ortaya çıktı!

One Plus 6 hakkında çıkan en son sızıntılar telefonun 5 Mayıs tarihinde tanıtılacağına işaret ediyordu. Şimdi de şirket tarafından One Plus 6'ya ait bir görüntü yayınlandı. Şirket tarafından yayınlanan görsel One Plus 6'nın arka kısmını gözler önüne seriyor.

Şirketin böyle bir hamle yapmasından sonra telefonun 5 Mayıs tarihinde tanıtılacağı sızıntılarının da doğru olduğu düşünülüyor. Daha öncelerde çıkan sızıntılar doğrultusunda da telefonun Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden güç alacak ve üst kısmında bir çentik olacak.