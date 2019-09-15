Öncelikli teknoloji alanları belirlendi

Çalışma sonucunda, "ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri" hem yapılabilirlik hem de etki açısından ön plana çıkan alanlar oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, yürüttüğü Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışmasının sonuçlarını istişareye açtı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen istişare toplantısında bakanlıklardan bakan yardımcısı, başkanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde 50'ye yakın üst düzey bürokrat ile bir araya geldi.

Toplantıda Kurul tarafından yürütülen Teknoloji Alanları Önceliklendirme Çalışmasının sonuçları istişare edildi.

Ayrıca yine Kurul tarafından hazırlanan "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi" katılımcılarla paylaşıldı.

"Sektör önceliği yerine teknolojileri odağa aldık"

Toplantı, Kurul Başkan Vekili Prof Dr. Hasan Mandal'ın bilgilendirme sunumu ile başladı. Mandal, sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı ikinci ve üçüncü 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Kurula tevdi edildiğini belirtti.

Çalışmaların sonuçlarını, toplantı aracılığıyla Bakanlıkların, ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ve STK'ler ile istişare etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Mandal, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve yenilik alanında ülkemiz için yeni dönemde sosyo-ekonomik fayda ve ekonomik katma değere odaklanan çığır açıcı bir yaklaşım gereklidir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin çıktılarına ve etkilerine odaklanmalıyız. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri çerçevesini bu bilinçle oluşturduk. 2016'dan bu yana ülkemizin Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında bir strateji belgesi bulunmuyor. Çalışmayı bu boşluğu gidermek amacıyla yaptık. Bir önceki dönem strateji belgesinden farklı olarak sektör önceliği yerine teknolojileri odağa aldık.

Ekosistemde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin girdi ve çıktılarından elde edilen kazanımların, sosyoekonomik etkiye, toplumsal faydaya dönüşümünü merkeze koyduk. Bunu en önemli birinci politika önceliği olarak benimsedik. Hedeflediğimiz etkilere ulaşabilmek için ne tip çıktılar elde etmemiz gerektiği hususunu ise iki boyutta ele aldık. Bunlardan ilki ülke ihtiyaçlarına yönelik kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltacak ivedi çözümlerin geliştirilmesi oldu. Diğeri ise bölgesel ve küresel mukayeseli üstünlük kazandıracak niş alanlarda uzun vadeli politikaların geliştirilmesi olarak yerini aldı."

Ardından teknoloji önceliklendirme çalışması hakkında bilgilendirme yapan Mandal, Bilim,Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri çerçevesel yaklaşımı benimsenerek, odaklanılacak teknoloji alanlarının belirlenmesi amacıyla çalışmanın gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma sonucunda, "ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri"nin, hem yapılabilirlik hem de etki açısından ön plana çıkan alanlar olduğunu bildiren Mandal, "Teknoloji alanlarının etki boyutunu ekonomik etki, toplumsal etki ve ulusal güvenlik etkisi olmak üzere üç alt boyutta değerlendirdik. Yapılabilirlik boyutu için ise akademik bilgi birikimi, özel sektör yetkinliği, nitelikli insan kaynağı, araştırma altyapıları, patent birikimi, finansmana erişim kolaylığı ve ülkemizdeki teknolojik hazırlık seviyesini içeren alt boyutlarda analizler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji yol haritaları hazırlanacak

Mandal, önümüzdeki dönemde, önceliklendirilen teknoloji alanlarında teknoloji yol haritaları hazırlanacağı bilgisini de paylaştı.

Konuşmasının ardından sunulan konularla ilgili, bakanlıkların, ilgili tüm kamu kurum kuruluşlarının ve STK'lerin görüşleri alındı.

Toplantının sonunda BTYPK tarafından, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında devam edilen çalışmalar ise "Teknoloji Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Etkinleştirilmesi , "Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi, Kamu Teşvik Mekanizmalarının Koordinasyonu, Türkiye'nin Araştırmacı İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Politika Belgelerinin Hazırlanması" şeklinde sıralandı.