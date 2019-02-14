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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji Özel
14.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Ön sipariş verilen Galaxy S10, 600 dolar ucuza gelecek!

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Ön sipariş verilen Galaxy S10, 600 dolar ucuza gelecek!

Akıllı telefon piyasasında büyük ses getirmesi beklenen Galaxy S10 serisini ön sipariş etmenizle beraber 600 dolar ucuza gelecek.

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Galaxy S10 serisi hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de ön sipariş verilen S10 serisinin normal fiyatından 600 dolar daha ucuza geleceği öğrenildi.

İlk olarak Amerika ve Vietnam da başlanan ön sipariş fırsatlarının tüm dünyada uygulanması beklenirken bununla beraber rekor satış rakamına ulaşılması hedefleniyor. Amerika'da uygulanacak fırsat ile eski cihazınızı Galaxy S10 ile takas edilebileceksiniz. Bu fırsata Apple, Samsung, Motorola, LG ve Google telefonların dahil olacağı açıklanırken aynı zamanda telefonu ön sipariş etmeniz halinde 50 dolarlık hediye çekine sahip olacağınız belirtiliyor.

Vietnam'da ise yeni amiral gemilerini sipariş ettikten sonra 300 dolarlık bir hediye çeki sahibi olacaksınız. Hediye edilecek cihazların arasında Galaxy Buds kablosuz kulaklık, JBL Charge 3 Bluetooth hoparlör Clear View kılıf bulunuyor. Operatör ve normal satışlarda geçerli olan telefonu ön sipariş vermeniz durumunda 8 Mart tarihinde sahip olabileceksiniz.

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