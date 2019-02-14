Ön sipariş verilen Galaxy S10, 600 dolar ucuza gelecek!
Akıllı telefon piyasasında büyük ses getirmesi beklenen Galaxy S10 serisini ön sipariş etmenizle beraber 600 dolar ucuza gelecek.
Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Galaxy S10 serisi hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şimdi de ön sipariş verilen S10 serisinin normal fiyatından 600 dolar daha ucuza geleceği öğrenildi.
İlk olarak Amerika ve Vietnam da başlanan ön sipariş fırsatlarının tüm dünyada uygulanması beklenirken bununla beraber rekor satış rakamına ulaşılması hedefleniyor. Amerika'da uygulanacak fırsat ile eski cihazınızı Galaxy S10 ile takas edilebileceksiniz. Bu fırsata Apple, Samsung, Motorola, LG ve Google telefonların dahil olacağı açıklanırken aynı zamanda telefonu ön sipariş etmeniz halinde 50 dolarlık hediye çekine sahip olacağınız belirtiliyor.
Vietnam'da ise yeni amiral gemilerini sipariş ettikten sonra 300 dolarlık bir hediye çeki sahibi olacaksınız. Hediye edilecek cihazların arasında Galaxy Buds kablosuz kulaklık, JBL Charge 3 Bluetooth hoparlör Clear View kılıf bulunuyor. Operatör ve normal satışlarda geçerli olan telefonu ön sipariş vermeniz durumunda 8 Mart tarihinde sahip olabileceksiniz.
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