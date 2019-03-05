Ön kamerası saklanabilen telefon: OnePlus 7
Uzun bir süredir merakla beklenen OnePlus 7 hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. İşte sızıntılara konu olan telefonun tasarımı...
OnePlus, yüksek donanıma sahip cihazlarını uygun fiyata sunmasıyla beraber adından sıkça söz ettirmişti. Çinli şirket şimdi de kızaklı kameraya sahip OnePlus 7 modeli için hareket geçti. Yeni modeli rakiplerinden ayıran en önemli detay ise herhangi bir çentiğe sahip olmaması.
Ekran kasa oranı konusunda oldukça iddialı olan cihaz, kızaklı kamera sistemi ile beraber alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Ön kameranın saklanmış olmasıyla beraber incelen üst çerçevenin hemen altında ahizeye yer verilmiş durumda. Kızaklı ön kameranın ise lazer odaklama sistemine sahip olacağı söyleniyor.
Donanım özelliklerine gelecek olursak Snapdragon 855 işlemciden güç alan OnePlus 7, 8 GB RAM 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM 512 GB depolama ile bizleri karşılıyor. Bununla beraber 4.150 mAh ile gelen cihaz kablosuz şarj desteğine sahip olacak.
Aynı zamanda 5G versiyonunda tanıtılması beklenen cihazın 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle