Ön inceleme: Anno 1800

Anno serisi aslında uzun zamandır oyuncuların hayatında olan bir seri. 1998 yılında başlayan macera bugün çok daha gelişmiş grafiklerle yoluna devam ediyor. Oyuna başladığımızda 19. yüzyılda buluyoruz kendimizi. Ön inceleme sürümü olduğundan oyunla ilgili pek çok ince detaya da tanıklık etme şansını yakaladık. Oyunun 16 Nisan'da satışa sunulacağını da belirterek oyuna geçelim.







Öncelikle bir oyuna kaç saat ayırırsınız? Oturduğunuzda ne kadar başında vakit harcarsınız? Her gün yarım saat veya bir saat bakarım diye düşünüyorsanız yanlış bir seçim yapmış olursunuz; zira Anno 1800, kapsamlı bir oyun olduğundan başına geçtiğinizde gerçekten de saatlerinizi alabilecek bir detayı oyunculara sunuyor. Öyle ki, oyunun başına geçtiğim saatlerde zamanın nasıl geçtiğini dahi fark edemedim; bu iyi bir şey mi, bence değil! Ancak yine de uzun zamandır bu kadar saran bir oyun da oynamamıştım doğrusu; hakkını sonuna kadar vermeliydim!







Bu tip oyunların en büyük zorluğu işe başlamaktır aslında. Anno 1800'de de durum pek farklı değil; sıfırdan bir şehir inşa etmek gerçekten de zaman ve emek isteyen bir şey. Oyuna sakinlerinizin yaşayacağı evleri yaparak başlıyorsunuz. Sonra da yolları unutmayalım tabii! Oyuna başladığınız ilk anda size bir liman ve bir gemi veriliyor. Bunun dışında bomboş bir arazi ile karşı karşıya kalacağınızı söyleyelim.







Hammadde ihtiyacı bu oyunda da bizi zorluyor elbette. Bu ihtiyacımızı karşılamak için ağaçlık bölgelerin yakınına oduncu ve marangozhane kurmamız gerekiyor. Oyunda ilerledikçe çiftlikler kurup hayvan yetiştirebilir, tarlalar kurup buğday üretebilir ve çevredeki kaynakları değerlendirerek madencilik yapabilirsiniz.







Oyunun oldukça detaylı bir yapıda olduğunu yazının başında belirtmiştim. Gerçekten de öyle! Çiftçi evleri yapıp, insanların gelmesini bekliyoruz. Halkımızın sayısı yaptığımız evler ve ulaşım imkanları sayesinde hızla artıyor. Çok daha fazla seçeneğimiz var elbette: Gemiyle açılıp civardaki adalara uğramak ve oradaki şehir devletleriyle ticari ilişkiler kurmak da mümkün. Kimsenin olmadığı bir ada bulduğunuzda ise burayı kendiniz için kullanabilir ve hemen bir yerleşim yeri kurabilirsiniz.







Oyun içine ticaret yapmak da o kadar zor değil. Limanına uğradığınız bir şehrin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmenizle birlikte yatırımınızı da o yönde yapıp ticaretten kazanmaya başlıyorsunuz.







Oyun henüz geliştirilme aşamasında ve son halini Nisan ayında göreceğiz. Ön inceleme için indirdiğimiz sürümün kapladığı alan 20 GB'ın biraz üzerindeydi. Artık bu rakamlara da alıştık gerçi! Bu arada belirtmeliyim ki seslendirmeler de gayet başarılı. Müzikler ise oldukça etkileyici. Çoğu oyunda müzikleri kapatmama karşın Anno 1800'de bunu yapmak aklımın ucundan bile geçmedi.





