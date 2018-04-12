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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.04.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

Omnichannel pazarlama Türk markalarını yurt dışına taşıyor

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Omnichannel pazarlama Türk markalarını yurt dışına taşıyor

Birleşmiş Markalar Derneği tarafından düzenlenen Yurt Dışına Açılım Toplantısı'nda konuşan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Türk markalarının küresel pazara açılmasında omnichannel pazarlamanın rolünü anlattı.

Türkiye’nin en önemli perakende markalarını bünyesinde bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Yurt Dışına Açılım Toplantısı, bu yıl 11 Nisan Çarşamba günü Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleşti. Big data ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, omnichannel pazarlama, müşteri data yönetimi, pazarlama otomasyonu gibi hizmetler sunan Related Digital, küresel pazarı hedefleyen yerli şirketlerin kurucularını ve üst düzey yöneticileri bir araya getiren toplantının ana sponsorlarından biri oldu.

Türkiye'den çıkan ve teknoloji alanında yaptığı inovasyonlarla global bir markaya dönüşen Related Digital'in dünyanın dört bir yanında yer alan ofisleriyle küreselleşme hedefi bulunan Türk markalara destek olduğunu belirten Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, "Omnichannel Pazarlama ile Dünyaya Açılmak" başlığıyla yaptığı konuşmada Türk markaların yurt dışına açılırken atması gereken pazarlama hamlelerini katılımcılarla paylaştı. Globalleşme sürecinde olan kurumların ihtiyaç duyacağı, yeni pazarlara uygun şekilde yerelleştirilmiş teknolojiler geliştirdiklerini kaydeden Kılıç, "Türkiye dışında 20’den fazla ülkede Estee Lauder, Body Shop, Mama Shelter, Apart gibi global markaların yanı sıra, Mavi gibi yurt dışına açılan pek çok Türk markasına omnichannel pazarlama faaliyetlerinde destek veriyoruz." diye ekledi.

Bilgi güvenliği yasalarına özel önem gösteren ve KVKK, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi yasalarla tam uyumlu hizmetler sunan Related Digital, yurt dışına açılmak isteyen kurumları omnichannel pazarlama hizmetleriyle destekleyerek, uluslararası arenaya rekabetçi bir giriş yapmalarını sağlıyor. 40 milyonu aşkın internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, omnichannel kişiselleştirme çözümleriyle 2017 yılında e-ticaret firmalarına 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.

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