Omnichannel pazarlama Türk markalarını yurt dışına taşıyor
Birleşmiş Markalar Derneği tarafından düzenlenen Yurt Dışına Açılım Toplantısı'nda konuşan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Türk markalarının küresel pazara açılmasında omnichannel pazarlamanın rolünü anlattı.
Türkiye’nin en önemli perakende markalarını bünyesinde bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Yurt Dışına Açılım Toplantısı, bu yıl 11 Nisan Çarşamba günü Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleşti. Big data ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, omnichannel pazarlama, müşteri data yönetimi, pazarlama otomasyonu gibi hizmetler sunan Related Digital, küresel pazarı hedefleyen yerli şirketlerin kurucularını ve üst düzey yöneticileri bir araya getiren toplantının ana sponsorlarından biri oldu.
Türkiye'den çıkan ve teknoloji alanında yaptığı inovasyonlarla global bir markaya dönüşen Related Digital'in dünyanın dört bir yanında yer alan ofisleriyle küreselleşme hedefi bulunan Türk markalara destek olduğunu belirten Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, "Omnichannel Pazarlama ile Dünyaya Açılmak" başlığıyla yaptığı konuşmada Türk markaların yurt dışına açılırken atması gereken pazarlama hamlelerini katılımcılarla paylaştı. Globalleşme sürecinde olan kurumların ihtiyaç duyacağı, yeni pazarlara uygun şekilde yerelleştirilmiş teknolojiler geliştirdiklerini kaydeden Kılıç, "Türkiye dışında 20’den fazla ülkede Estee Lauder, Body Shop, Mama Shelter, Apart gibi global markaların yanı sıra, Mavi gibi yurt dışına açılan pek çok Türk markasına omnichannel pazarlama faaliyetlerinde destek veriyoruz." diye ekledi.
Bilgi güvenliği yasalarına özel önem gösteren ve KVKK, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi yasalarla tam uyumlu hizmetler sunan Related Digital, yurt dışına açılmak isteyen kurumları omnichannel pazarlama hizmetleriyle destekleyerek, uluslararası arenaya rekabetçi bir giriş yapmalarını sağlıyor. 40 milyonu aşkın internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, omnichannel kişiselleştirme çözümleriyle 2017 yılında e-ticaret firmalarına 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.
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