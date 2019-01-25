OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı
GeriTeknoloji OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Nevin Taşaltın’ın Türkiye’den proje yürütücüsü olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı projede, Maltepe Üniversitesi-TÜBİTAK MAM-Slovakya Bilimler Akademisi iş birliğiyle OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi. 

Verilen bilgiye göre, son yıllarda temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan organik ışık yayan diyot (OLED) aydınlatma paneli üretiminde elektrot olarak çoğunlukla ındiyum kalay oksit (ITO) kullanılıyor. Dünyada ITO kaynaklarının kısıtlı, yüksek maliyetli ve esnek tabanlı aygıt üretiminde kırılgan olması, bilim insanlarını yeni elektrot yapılarını araştırmaya yöneltiyor.

"Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, özgün üretim süreciyle nano kalınlıklı ve metal katkılı alüminyum oksit ince filmler hazırlanarak ITO filme alternatif optik geçirgenliğe ve iletkenliğe sahip elektrotlar üretildi. Yapılan elektrotlar, OLED üretiminde test edildi. Projenin bir sonraki adımında esnek tabanlı elektrot üretimi de hedefleniyor. 1 Eylül 2019’da tamamlanacak proje kapsamında yayınlar hazırlanıyor. Elektrotların ticarileştirilebilmesi öncesi bu yıl içinde patent için başvuru da yapılacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nevin Taşaltın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, disiplinler arası ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, projenin organik elektronik alanında yeni bir adım olduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?