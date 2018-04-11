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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.04.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

Okyanus dibindeki kablo koptu, o ülkenin dünyayla ilişkisi kesildi!

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Okyanus dibindeki kablo koptu, o ülkenin dünyayla ilişkisi kesildi!

Denizaltı internet kablosunun kesilmesi sebebiyle Moritanya iki gün internetsiz kaldı. ABD ve İngiltere'nin askeri yetkilileri ise Rusya'nın böyle bir deneme yapabileceği konusunda uyardı. Bir diğer şüpheli ise Sierra Leone...

Birçok ülkenin kendini hazırladığı felaket senaryolarından birisi, Moritanya için gerçek oldu. İnternet bağlantısının dış bir güç tarafından kesilerek ülkedeki hayatın durması, kısmen de olsa bu ülkede iki günlüğüne yaşandı.

17 BİN KİLOMETRE İLE AVRUPA-AFRİKA BAĞLANIYOR

Afrika sahilinden Avrupa'ya giden 17 bin kilometrelik ACE adlı denizaltı internet kablosu 30 Mart'ta kesildi. Bu durum, Sierra Leone ve Moritanya'dakiler için internet bağlantısının kısmen ya da tamamen kesilmesi anlamına geliyordu.

Oracle'ın şirketlerinden Dyn'e göre, durum bu kablo hattının internet sağladığı 22 ülkeden Fildişi Sahilleri, Senegal, Gine, Liberya, Gambiya ve Benin'i de etkiledi.

Okyanus dibindeki kablo koptu, o ülkenin dünyayla ilişkisi kesildi

SEÇİMLER ETKİLENMESİN DİYE KASITLI MI?

Kablonun nasıl kesildiği ile ilgili bilgi bulunmazken, Sierra Leone'nin 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde, seçimlerin etkilenmesini önlemek için tüm nüfusuna yönelik uyguladığı internet kesintisinin bu konuyla ilgisi olduğu düşünülüyor.

Son beş yıldır hiçbir kablo kesintisi yaşanmazken, Moritanya'daki kesintinin ciddi boyutlarda olduğu anlaşılıyor. Oracle Dyn'in akış şemasına göre, 48 saatlik kesintinin sonucunda bağlantı ancak kısmen geri geldi.

ULUSLARARASI BAĞLANTININ %97'Sİ KABLODA

Habertürk'ün haberine göre Africell, Orange, Sierra Leone Cable Ltd ve Sierratel gibi şirketlerin kısmen üstlendiği yedekli destek sistemleri üzerindeki yoğun çalışma, bağlantının geri getirilmesini sağladı.

Asya-Pasifik Ekonomik Forumu'nun verdiği bilgiye göre, dünyadaki tüm uluslararası verinin yüzde 97'si bu gibi kablolarla taşınıyor.

 

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