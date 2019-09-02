Okul alışverişi internette daha mı ucuz?
Okulların açılmasına sayılı günler kala, okula giden çağda çocuğu olan ailelerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Aileler bir yandan çocuğu için en iyisini, en güzelini, en sağlıklısını ararken diğer yandan da tüm alışverişi en ucuza getirecek şekilde tamamlamanın peşinde koşuyor. Minik öğrencilerin stillerini tamamlayan okul çantaları, öğrencilerin olmazsa olmazı defterler, ellerden düşmeyecek çeşit çeşit kurşun ve renkli kalemler, silgiler, kalem tıraşlar, okul alışveriş listelerinin en başında yer alıyor.
Bundan 5 yıl öncesine kadar aileler ucuz alışveriş fırsatını kovalamak için kırtasiye kırtasiye, market market dolaşırken, ucuz kırtasiyenin adresi Mahmutpaşa yollarını arşınlarken son dönemde bunun yerini internet aldı. Okul ihtiyaç listesinin tamamını hiç yorulmadan, sadece birkaç tıkla oturduğu yerden satın almayı tercih eden ailelerin sayısı giderek artarken, bu noktada da karşımıza “En güzel ürünü, en ucuza hangi online siteden satın alabilirim?” sorusu çıkıyor. Çünkü pek çok online site okul alışverişi döneminde kampanyalar düzenliyor, ucuz alışveriş fırsatını kovalayan ailelerin ise kafası karışıyor.
Türkiye’de e-ticaret sektörünün referans merkezi olarak faaliyet gösteren Akakçe, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak başlıca malzemeler üzerinden bir araştırma yaptı.
Şirketin veri tabanı üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, internet fiyatı ile piyasa fiyatı arasında en yüksek farkın yaşandığı ürün kategorileri yüzde 49 ile Silgi ve Makas oldu. Bu kategorileri yüzde 48 farkla 12’li Pastel Boya, yüzde 44 ile 12’li Kuru Boya, yüzde 42 ile Defter (A4-Telsiz), yüzde 41 ile 6’lı Keçeli Boya, yüzde 40 ile Suluk-Matara izliyor. Spor çantasında yüzde 38, spor ayakkabısında yüzde 35, kurşun kalemde yüzde 32, okul sırt çantasında yüzde 31, beslenme çantasında yüzde 28, tükenmez kalemde yüzde 27 gibi yüksek sayılabilecek orandaki fark, okul alışverişini ucuza tamamlamak isteyen aileler için “Önce Akakçe’ye, sonra alışverişe…” dedirtiyor.
Okul çantası internette 218 TL daha ucuza doluyor
Okul sırt çantası da dahil olmak üzere beslenme çantası, suluk-matara, 5 adet A4-telsiz defter, 12’li kuru, sulu, pastel boya ve 6’lı keçeli boya, kalem kutusu, 12’li kurşun ve tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li fosforlu kalem, makas, yapıştırıcı satın alan velilerin piyasada ortalama 633 Türk Lirası ödeme yapması gerekiyor. Akakçe’nin gösterdiği fiyatlar üzerinden ise okul çantası ortalama 415 TL’ye doluyor. Böylece okul alışverişini şirketin verileri üzerinden internetten yapmayı tercih eden veliler ortalama 218 TL daha az ödemiş oluyor.
Okul çantası, bu dönemde veliler ve öğrenciler için satın alma kararının en uzun sürede verildiği ürün grubu. Şirketin verilerine göre, okul çantası sayfalarında kalma ve gezinme süresi oldukça uzun. Bunun nedeni hem fiyat aralığının geniş olması hem de çok sayıda model sunulması… Piyasada okul sırt çantası ortalama 125 TL fiyatla alıcı beklerken, internet fiyatı ortalama 86 TL düzeyinde bulunuyor.
Ürün
Piyasa Fiyatı
İnternet
Okul Sırt Çantası
125
86
31%
daha ucuz
Beslenme Çantası
69
50
28%
daha ucuz
Suluk, Matara
51
30,4
40%
daha ucuz
Defter (A4-Telsiz)
8,1
4,69
42%
daha ucuz
Kuru boya (12'li)
24
13,44
44%
daha ucuz
Sulu boya (12'li)
24
14,9
38%
daha ucuz
Pastel boya (12'li)
25
12,96
48%
daha ucuz
Keçeli boya (6'lı)
21
12,43
41%
daha ucuz
Kalem Kutusu
34
28
18%
daha ucuz
Kurşun Kalem
2,8
1,9
32%
daha ucuz
Tükenmez Kalem
4,73
3,45
27%
daha ucuz
Uçlu Kalem
12
8,02
33%
daha ucuz
Silgi
4
2,05
49%
daha ucuz
Kalemtıraş
6,25
3,85
38%
daha ucuz
Fosforlu Kalem
7,12
4,43
38%
daha ucuz
Makas
10
5,07
49%
daha ucuz
Yapıştırıcı
12
7,7
36%
daha ucuz
Spor Çantası
159
99
38%
daha ucuz
Spor Ayakkabısı
229
149,9
35%
daha ucuz
TOPLAM
1206,1
708
41%
daha ucuz
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