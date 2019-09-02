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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Okul alışverişi internette daha mı ucuz?

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Okul alışverişi internette daha mı ucuz?

Okulların açılmasına sayılı günler kala, okula giden çağda çocuğu olan ailelerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Aileler bir yandan çocuğu için en iyisini, en güzelini, en sağlıklısını ararken diğer yandan da tüm alışverişi en ucuza getirecek şekilde tamamlamanın peşinde koşuyor. Minik öğrencilerin stillerini tamamlayan okul çantaları, öğrencilerin olmazsa olmazı defterler, ellerden düşmeyecek çeşit çeşit kurşun ve renkli kalemler, silgiler, kalem tıraşlar, okul alışveriş listelerinin en başında yer alıyor.

Bundan 5 yıl öncesine kadar aileler ucuz alışveriş fırsatını kovalamak için kırtasiye kırtasiye, market market dolaşırken, ucuz kırtasiyenin adresi Mahmutpaşa yollarını arşınlarken son dönemde bunun yerini internet aldı. Okul ihtiyaç listesinin tamamını hiç yorulmadan, sadece birkaç tıkla oturduğu yerden satın almayı tercih eden ailelerin sayısı giderek artarken, bu noktada da karşımıza “En güzel ürünü, en ucuza hangi online siteden satın alabilirim?” sorusu çıkıyor. Çünkü pek çok online site okul alışverişi döneminde kampanyalar düzenliyor, ucuz alışveriş fırsatını kovalayan ailelerin ise kafası karışıyor.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün referans merkezi olarak faaliyet gösteren Akakçe, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak başlıca malzemeler üzerinden bir araştırma yaptı.

Şirketin veri tabanı üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, internet fiyatı ile piyasa fiyatı arasında en yüksek farkın yaşandığı ürün kategorileri yüzde 49 ile Silgi ve Makas oldu. Bu kategorileri yüzde 48 farkla 12’li Pastel Boya, yüzde 44 ile 12’li Kuru Boya, yüzde 42 ile Defter (A4-Telsiz), yüzde 41 ile 6’lı Keçeli Boya, yüzde 40 ile Suluk-Matara izliyor. Spor çantasında yüzde 38, spor ayakkabısında yüzde 35, kurşun kalemde yüzde 32, okul sırt çantasında yüzde 31, beslenme çantasında yüzde 28, tükenmez kalemde yüzde 27 gibi yüksek sayılabilecek orandaki fark, okul alışverişini ucuza tamamlamak isteyen aileler için “Önce Akakçe’ye, sonra alışverişe…” dedirtiyor.

Okul çantası internette 218 TL daha ucuza doluyor

Okul sırt çantası da dahil olmak üzere beslenme çantası, suluk-matara, 5 adet A4-telsiz defter, 12’li kuru, sulu, pastel boya ve 6’lı keçeli boya, kalem kutusu, 12’li kurşun ve tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li fosforlu kalem, makas, yapıştırıcı satın alan velilerin piyasada ortalama 633 Türk Lirası ödeme yapması gerekiyor. Akakçe’nin gösterdiği fiyatlar üzerinden ise okul çantası ortalama 415 TL’ye doluyor. Böylece okul alışverişini şirketin verileri üzerinden internetten yapmayı tercih eden veliler ortalama 218 TL daha az ödemiş oluyor.

Okul çantası, bu dönemde veliler ve öğrenciler için satın alma kararının en uzun sürede verildiği ürün grubu. Şirketin verilerine göre, okul çantası sayfalarında kalma ve gezinme süresi oldukça uzun. Bunun nedeni hem fiyat aralığının geniş olması hem de çok sayıda model sunulması… Piyasada okul sırt çantası ortalama 125 TL fiyatla alıcı beklerken, internet fiyatı ortalama 86 TL düzeyinde bulunuyor.

Ürün

Piyasa Fiyatı

İnternet

  

Okul Sırt Çantası

125

86

31%

daha ucuz

Beslenme Çantası

69

50

28%

daha ucuz

Suluk, Matara

51

30,4

40%

daha ucuz

Defter (A4-Telsiz)

8,1

4,69

42%

daha ucuz

Kuru boya (12'li)

24

13,44

44%

daha ucuz

Sulu boya (12'li)

24

14,9

38%

daha ucuz

Pastel boya (12'li)

25

12,96

48%

daha ucuz

Keçeli boya (6'lı)

21

12,43

41%

daha ucuz

Kalem Kutusu

34

28

18%

daha ucuz

Kurşun Kalem

2,8

1,9

32%

daha ucuz

Tükenmez Kalem

4,73

3,45

27%

daha ucuz

Uçlu Kalem

12

8,02

33%

daha ucuz

Silgi

4

2,05

49%

daha ucuz

Kalemtıraş

6,25

3,85

38%

daha ucuz

Fosforlu Kalem

7,12

4,43

38%

daha ucuz

Makas

10

5,07

49%

daha ucuz

Yapıştırıcı

12

7,7

36%

daha ucuz

Spor Çantası

159

99

38%

daha ucuz

Spor Ayakkabısı

229

149,9

35%

daha ucuz

TOPLAM

1206,1

708

41%

daha ucuz

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