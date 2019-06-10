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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

"Oktokopter" tasarlayan BTÜ öğrencileri ABD'de yarışacak

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"Oktokopter" tasarlayan BTÜ öğrencileri ABD'de yarışacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri tarafından tasarlanan, 15 kilograma kadar yük taşıyabilen, yarım saatlik uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip "oktokopter" adı verilen 8 motorlu, pervaneli drone, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda (AUVSİ SUAS Competition) Türkiye'yi temsil edecek.

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda "Döner Kanatlı İHA" kategorisinde birinci olan BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu bünyesinde 3 sene önce kurulan BENDİS takımı, bu yıl yeni bir drone tasarlayarak yurt dışındaki yarışmalara başvurdu.

ABD'nin Maryland eyaletinde 12-15 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'na katılmaya hak kazanan üniversiteli gençler, Türk bayrağını ABD semalarında dalgalandıracak.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da kurulan genç bir üniversite olmalarına rağmen sahip oldukları üst düzey laboratuvar imkanlarıyla proje ve uygulamalı eğitim alanında Türkiye'nin kalkınmasına destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Karademir, üniversite bünyesinde 50'nin üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi öğrencilerin sadece sınıflarda, derslerde aldıkları eğitimle değil, sosyal ve teknik uzmanlık alanlarında da kendi aralarında organize olarak proje odaklı çalışmaları isteniyor. Yurt dışında, gelişmiş ülkelerde öğrenciler bu şekilde hayata hazırlanıyor." dedi.

BTÜ'de de sosyal çalışmalar yapan öğrencilerin yanı sıra özellikle mühendislik disiplinlerinde uçan otonom araçlar, elektrikli otomobiller üzerine çalışan öğrencilerin ve onların arkasında motivasyonu çok yüksek öğretim üyelerinin bulunduğunu vurgulayan Karademir, geçen sene TEKNOFEST'te 5 takımla yarıştıklarını hatırlattı.

Hepsi dereceye giren bu takımlardan birinin, Türkiye birinciliğini elde ettiğini anlatan Karademir, "Bu sene TEKNOFEST'e 10 takımla katılıyoruz. Geçen sene birinci olan takımımız kısa süre sonra ABD'deki yarışlara katılarak Bursa'yı temsil edecek ve ülkemizin bayrağını dalgalandıracak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karademir, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile bazı sanayi kuruluşları tarafından da desteklenen öğrencilere başarılar diledi.

BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu danışmanı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Lekesiz ise geleceğin teknolojik araçlarını üretebilmek için farklı bölümlerden topluluk altında bir araya gelen öğrencilerine güvendiğini dile getirdi.

Yarım saat uçuş süresine uygun bir oktokopter

BTÜ Mekatronik Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi, BENDİS kurucularından takım kaptanı Havva Tuğçe Gürsel, ABD'deki yarışma için kişisel kullanıma yönelik standart drone yerine askeri amaçlı bir araç tasarladıklarını, eleme ve raporlama aşamalarını geçtiklerini belirtti.

Yarım saat uçuş süresine uygun bir oktokopter geliştirdiklerini söyleyen Gürsel, özelliklerini, büyük objelerden kaçınma, görüntü işleyerek insan ve obje tanımlama, zemindeki nesneleri sınıflandırıp haberleştirerek yer istasyonuna gönderme olarak sıraladı.

Havva Tuğçe Gürsel, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz drone, üzerinde taşıdığı insansız kara aracını (İKA) belirlenen koordinatlara otonom olarak indirebiliyor. Aynı şekilde insansız kara aracı da taşıdığı insani yardım malzemesini belirlenen başka bir koordinata otonom olarak ulaştırabiliyor. Yarışmada verilen bu görev senaryosunu tek bir uçuşta ve kalkıştan inişe kadar otonom olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu komplike sistem üzerinde bir seneye yakın süredir çalıştık ve şimdi son uçuş testlerimizi yaparak yarışma gününü bekliyoruz. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen laboratuvarlarımız ve çalışma atölyelerimiz bize teknik anlamda çok büyük imkan sağlıyor. Rektörlüğümüzün verdiği büyük bir destek var. Böyle bir yarışmaya katılmak yüksek maliyetler de gerektiriyor. Bu noktada firmalardan destek talebimiz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve destek olan sanayi kuruluşlarına teşekkür ediyoruz."

15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor

Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi, BENDİS pilotu Özge Özel de drone'un teknik özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Araştırdığımız kadarıyla Türkiye'de şimdilik bu şekilde üretilen bir araç yok. Afet ve acil durumlarda yabancı markalı cihazlar kullanılıyor. Geliştirdiğimiz drone 8 kilogram ağırlığında ve 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yarım saatlik uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip. Birden fazla uçuş modu bulunan aracımız yarışmada otonom olarak uçacak. Benim görevim, herhangi bir olumsuz durumda aracı geri getirebilmek."

BENDİS takımının diğer üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıftan Sevde Nur Köseoğlu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ikinci sınıftan Atılay Can Peker, Mekatronik Mühendisliği dördüncü sınıftan Alper Genç ve birinci sınıf öğrencisi Muhammed Zeyn de ABD'den dereceyle dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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