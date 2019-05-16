Öğrencilerin robotları 'egemenlik yolunda' yarıştı

Zonguldak'ta ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerinde milli şuur, vatan sevgisi ve kardeşlik duygularının canlı tutulması ve robotik kodlama becerisi farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerin tasarımını yapıp kodladıkları çizgi izleyen robotlar yarıştı.

Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi organizatörlüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mekanik Mekatronik Sistemler Topluluğu robot ekibi üyeleri ile Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan teknik danışman ve hakem heyeti idaresinde gerçekleştirilen "Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi" isimli yarışmaya, 15 okul, 29 ekip, 71 öğrenci ve 24 öğretmen katıldı.

Birinci kategoride, Türkiye haritası şeklinde düzenlenen pistte yarışmacılar, İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a ulaşmayı hedefleyerek, Bandırma Vapuru'nun egemenlik yolundaki yolculuğunu dijital ortamda canlandırmaya, ikinci kategoride ise İstiklal Yolu'nu takip ederek Şerife Bacı gibi İnebolu'dan aldıkları temsili silah kutularını Ankara'ya ulaştırmaya çalıştı.

"Yarışma saygı duruşu niteliğinde"

Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Gül, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Milli Mücadele'nin 100. yılının çok önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Çocuklarda ve gençlerde milli şuuru oluşturmanın kendileri için önem arz ettiğini belirten Gül, "Sıradan, normal çizgi izleyen ya da yük taşıyan robot yarışması da düzenleyebilirdik ama 'Bir teması olsun, çocuklar bu robotları tasarlarken ve yarışmaya gelirken hangi amaçla gideceklerini ve geçmişte nasıl gidildiğini bilsinler istedik." dedi.





Gül, bu yıl yarışmayı geliştirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çocukların manevi olarak da fark edebilecekleri, fedakarlıklarla örülmüş bir hikaye olan İstiklal Yolu'nu da yarışmamıza kattık. İnebolu'dan Anadolu'ya silahları taşıyanlar biliyorsunuz Kastamonu'nun genç, yaşlı kadın ve çocuklarıydı. Vatan uğruna çok fazla hayat feda edildi. Bunu öğrencilerimiz, gençlerimiz fark etsin istedik. Bu yarışma aslında biraz da onlara saygı duruşu niteliğinde. Bu anlamda da bizim için önem taşıyor. Bizi mutlu edecek bir katılım da sağladık. Çocuklarımız gerçekten bu işe ilgiliymiş. İstiklal Yolu kategorisi biraz daha zor, katılımın az olacağını düşünmüştük ama hiç öyle olmadı. Çok güzel otonom robotlar ortaya çıktı. Bundan dolayı da mutluyuz."

Yarışmaya katılan ve tamamlayan herkesin kendileri için birinci olduğunu vurgulayan Gül, temel amaçlarının milli değerleri fark ettirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi elektronik öğretmeni Tolunay Demirci de kentte geçen yıldan önce böyle bir yarışmanın olmadığını söyledi.

Demirci, "Geçen yıl daha fazla hazır robotlar vardı. Bu yıl ise orijinal robotlar, yani öğrencilerin kendi yaptıkları orijinal robotların sayısı daha fazla. Biz orijinal robotların daha fazla olmasını istiyoruz. Bunun çok önemi var çünkü içerisinde ne yazıldığı, hangi donanımın yapıldığı belli, tamiratı kolay ve ucuz." diye konuştu.

Hazır olmayan parçalarla yapılan ve yazılımlarını öğrencilerin yaptığı robotların tamamen kendilerine ait robotlar olduğunu anlatan Demirci, bunları kolaylıkla monte edebildiklerini, hayallere göre geliştirebildiklerini ve içerisindeki yazılımları kendilerine göre yaptıklarını kaydetti.