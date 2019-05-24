Öğrencilerin geliştirdiği yarış aracı ve robotlar Bosch Türkiye’yi ziyaret etti

22 Mayıs Çarşamba günü Bosch Türkiye’nin Küçükyalı’daki Merkez Ofisinde gerçekleşen etkinliğe, Formula Student, Shell-Eco Marathon, TÜBİTAK Efficiency Challenge, MARC Mini Otonom Araç Yarışması gibi önemli yarışlar için ortak çalışma yapılan üniversitelerin yanı sıra First Robotics Competition kapsamında destek verilen liselerden de katılım oldu. STEM Day, 14 okuldan gelen 100’e yakın öğrenciyi ve onlara mentörlük eden öğretmenleri buluşturdu.

Bosch, STEM Day etkinliği ile iş birliği yaptığı bütün okulları bir araya getirerek etkili bir network alanı yarattı. Bu sayede lise ve üniversite öğrencilerine ihtiyacı olan konularda destek verilirken, kendi aralarında da fikir alışverişi ve çözüm bulmaları için bir ortam sunuldu. STEM Day’de tüm okullar kendilerini ve çalışmalarını anlatabilecekleri birer sunum gerçekleştirdi. Lise öğrencileri geliştirdikleri 4 robot, üniversiteliler ise tasarladıkları formula aracı ile etkinlikteki yerlerini aldı.

STEM Day’de ayrıca Türkiye’de yapay zekâ algoritmalarının kullanıldığı ilk otonom araç yarışması olan OpenZeka MARC Mini Otonom Araç Yarışması parkuru da kurularak, parkur üzerinde demo yapıldı.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, etkinliğin açılış konuşmasını yaparak, gençlere mega trendler ve Bosch’un gelecek vizyonu hakkında bilgiler verdi. Young, “Bosch içinde bulunduğumuz dijital çağda fark yaratmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2010’dan bu yana elektromobilite üzerinde çalışıyor ve her yıl bu alana yaklaşık 400 milyon Euro yatırım yapıyor. Otonom sürüş alanında ise 2022 yılına kadar, toplam 4 milyar Euro civarında yatırım yapacak. Dünya genelinde 27 bin yazılım mühendisi, 69 bin Ar-Ge mühendisimiz var. Bosch olarak gelecek yüzyıl için tarihimizin en büyük değişiminden geçiyoruz’’ dedi. Steven Young ayrıca “Teknoloji ile gelecekte pozisyonlar değişecek. Şu an olmayan fakat değişen teknoloji ile açılacak yeni pozisyonlar olacak, buna hazırlıklı olmak zorundayız. Açılan yeni pozisyonlar ise kapananlardan çok olacak. Bu değişimi, adapte olarak çok rahat yönetiriz. O nedenle geleceğin teknolojilerine hazır olmamız lazım’’ diyerek, eğitimin önemini de vurguladı.

Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken ise STEM Day etkinliğiyle öğrencilerin kendileri gibi benzer projelerle uğraşan diğer öğrencilerle bir araya gelerek bir parçası oldukları ekosistemi görebilmelerini ve profesyonel mühendislerle aynı ortamda bulunarak onların deneyimlerinden faydalanabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Tunçdöken, “İnsan kaynağına olan ihtiyaç değişiyor. Eğitim sistemimiz içerisinde çok yetenekli gençler yetişiyor. Bosch olarak değişen insan kaynağına katkı sağlamak için üniversitelerle ortak projeler yaptık. Daha fazla sayıda genci ileride ihtiyaç olacak alanlara yönlendirmek amacıyla liselerle ortak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Ağra ise üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değindi. Dinamik bir dünyada yaşadığımızı vurgulayan Ağra, “Dünyada yaşanan değişime ayak uydurmak zorundayız. Bilgiye sahip olan geleceğe yön verecek ve lider konumunda olacak’’ dedi. Katma değerli ürünler üretmek için eğitim, kaliteli iş gücü ve teknolojinin en önemli unsurlar olduğunu da belirten Prof. Dr. Özden Ağra, Bosch’a okullara verdiği destek için teşekkür etti. Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Burhan Şengün de “Bosch gibi önemli ve büyük kurumlar, okullara destek olarak fırsat eşitliği yaratıyor” dedi.

STEM Day’e katılan okullar arasında; Antalya Lara Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Atatürk Meslek Lisesi, Eskişehir Gelişim Fen Lisesi, Etiler Anadolu Lisesi, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli Endüstri Meslek Lisesi, Yaşar Acar Fen Lisesi ile Bursa Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi yer aldı.