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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.09.2019 - 06:05, Son Güncelleme:

Öğrencilerden insansız elektrikli otomobil

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Öğrencilerden insansız elektrikli otomobil

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, "Erciyes Otonom" adını verdikleri insansız elektrikli otomobil tasarladı.

Projede görev alan ERÜ Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri ve takım koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fehim Köylü, geliştirdikleri aracı, rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a tanıttı.

Araç hakkında bilgi veren Köylü, 10 aydır çalıştıklarını ve emeklerinin ilk meyvesini TEKNOFEST tarafından kritik tasarım raporunda birinci seçilerek aldıklarını söyledi.

Aracın hem teknik hem algoritma yetenekleriyle diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puanla birinci olduklarını belirten Köylü, böyle bir başarıya imza atmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Otomobilin son teknoloji yapay zeka ve otonom algoritmalarına sahip olduğunu dile getiren Köylü, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kapsamında aracın parkurda tamamen otomatik olarak trafik tabela ve ışıklarına göre hareket etmesi park ederek yarışı bitirmesi gerekiyor. Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zeka programları tamamen yerli üretildi. Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora mühendis öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip geceli gündüzlü çalışma yaptı. Hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip otomobil, elektrikli motorla otomatik olarak hareket ediyor. Hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, engel algılama sistemi, trafik işaretçi tanıma sistemi, otomatik park sistemi gibi günümüz üst seviye otomobillerinde olan yapay zeka yöntemlerinin tamamını içeriyor."

Çalışmayı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Rektör Çalış da bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin her alanda başarısını artırmak için gayret ettiklerini belirtti.

Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü öğrencileri, "Erciyes Otonom" adını verdikleri araçla 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havaalanında ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde yarışacak.

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