Öğrenciler TÜBİTAK yarışlarına hazırlanıyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, "Kırat ile insansız hava aracı kategorisinde bir grup oluşturduk ve arkadaşlarımız yarışlara katılacak." dedi.
Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak geçen yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) açmış olduğu elektromobil, otonom ve hitromobil yarışmalarına, makine mühendisliği ve elektrik elektronik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu bir grupla başladıklarını, yarışmalara katıldıklarını hatırlattı.
Fakülte olarak geçen yıl yaptıkları atılımla bir hız ve motivasyon kazandıklarını ifade eden Özyurt, "Bu motivasyon bize bu sene ikinci bir rakip, elektromobil grubu oluşturmaya fırsat verdi. Dolayısıyla biz TÜBİTAK'ın elektromobil kategorisindeki yarışlarına iki rakip grupla katılıyoruz. Bir tanesi geçen yıldan çalışmaları devam eden Ayvaz Elektromobil, bir diğeri de Baysal adını verdiğimiz çalışma." diye konuştu.
TÜBİTAK'ın bu yıl farklı bir konseptle Atatürk Havalimanı'nda yarış düzenlediğini ifade eden Özyurt, "Elektromobil, otonom ve hitromobil kategorilerinin yanı sıra insansız hava araçları kategorisinde de havaalanında eylül ayı içerisinde yarışlar düzenlenecek. İnsansız hava aracı kategorisine 'Kırat' adını verdiğimiz araçla katılacağız. Bunun için bir grup oluşturduk ve arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hazırlanıyor." dedi.
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