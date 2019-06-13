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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.06.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Öğrenciler tasarladıkları bilgisayar oyunlarıyla yarıştı

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Öğrenciler tasarladıkları bilgisayar oyunlarıyla yarıştı

Mersin'de, öğrencilerin dijital dünyada daha yaratıcı olması amacıyla düzenlenen "Dijital Oyun Yarışması", birbirinden ilginç video oyunlarına sahne oldu.

Mersin Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) iş birliğinde düzenlenen yarışmaya, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. 

Gençlerin dijital oyunların bağımlısı olmak yerine dijital dünyayı tasarlamalarının amaçlandığı yarışmada, toplam 47 çalışma yer aldı.

Öğrencilerin kodlama yöntemiyle oluşturdukları birbirinden ilginç video oyunları hem jürinin hem de vatandaşların ilgisini çekti.

Aileler de çocuklarıyla bilgisayar oyunlarını oynayarak eğlenme fırsatı buldu.

"Galaksi maceraları" üzerine hazırladığı oyunla yarışmaya katılan 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Cem Ersu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyunumuz, büyük çaplı uzay oyunlarının bir prototipi. Oyunun kodları bana ait. Oyundaki amacımız gezegenimizi korumak." dedi.

Oyunu yaklaşık 3 haftada tasarladığını belirten Ersu, "Herhangi bir yerden alabileceğim destekler beni daha çok geliştirecek. Hedeflerim var. İki boyutlu oyunlar yapmak, grafik çizim tableti alıp kendi modellerimi çizmek istiyorum. Yaptığım oyunu geliştirmeyi düşünmüyorum. Daha farklı oyunlar tasarlamak istiyorum." diye konuştu.

"Tavşan Yusuf" isimli oyun tasarlayan Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Kılıç (16) da oyunun amacının çocuklara İngilizceyi sevdirmek olduğunu söyledi.

Oyunu oynayan çocukların, bölüm sonlarında karşılarına çıkan İngilizce soruları çözerek yeni etaba geçebildiğini anlatan Kılıç, iki boyutlu oyununu yaklaşık 2 haftada tamamladığını dile getirdi. 

Dereceye girenlere para ödülü

Mersin Üniversitesinden Bilgisayar Bölümü öğretim üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi uzmanlarınca değerlendirilen oyunlardan dereceye girenlerin sahiplerine para ödülü verildi. 

Yarışmada, lise kategorisinde Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Said Uludağ birinci, Eyüp Aygar Fen Lisesinden Naci Sayıcı ikinci, Yahya Akel Fen Lisesinden Mehmet Pamir Yastı üçüncü oldu.

Ortaokullar arasındaki değerlendirme de Özel Uğur Okullarından Ünal Can Güngör birinciliğe, Kamil Tarhan Ortaokulundan Diyar Yıldırım ikinciliğe, Mut Aşağı Köselerli Ortaokulundan Hatice Nur Çelik üçüncülüğe layık görüldü.

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