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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 06:30, Son Güncelleme:

Öğrenciler tarafından geliştirilen mini roket fırlatıldı!

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Öğrenciler tarafından geliştirilen mini roket fırlatıldı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanan mini roket, test uçuşu kapsamında fırlatıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından bilim şenliğinde sergilenmek üzere yapılan roketin ilk fırlatma denemesi, futbol sahasında başarıyla tamamlandı.

Projede yer alan öğretmenlerden Sait Bütün, yaptığı açıklamada, bilim şenliği için roket yapma fikrinin öğrencilerden geldiğini belirterek, "İlk etapta imkansızmış gibi görünse de gerek öğrencilerin anlatımı, gerekse izlediğimiz videolardan sonra roket projesini başarabileceğimizi anladık. Sayın Bakanımızın da dediği gibi iyi bir öğretmen, iyi öğreten olmakla beraber iyi bir öğrenen olmalıdır." dedi.

Öğretmenlerden Ahmet Can da Okul Müdürü Mustafa Şahin'in kendilerine destek olacağını bildirince kolları sıvadıklarını aktardı.

Verdiği destekten dolayı rokete okul müdürünün ismini koyduklarını dile getiren Can, "Roketin ismini 'MŞ1' koyduk. İlk denemede başarılı bir fırlatma oldu. Ümit ediyoruz ki bilim şenliğinde de bu başarıyı yakalarız. Amacımız öğrencilerin bir şeyler başarabildiğini onlara göstermek." ifadelerini kullandı.

Can, roketin 53 santimetre boyunda olduğunu ve içinde kara baruttan imal edilmiş roket motoru bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu motorla roket yaklaşık 150-200 metre kadar yukarı çıkabiliyor. İçinde gizli paraşüt var, en tepeye ulaştığında motorun uç kısmından yukarıya doğru bir ateş çıkıyor ve paraşüt açılarak roketin yere düşmesi esnasında zarar görmesi önleniyor. Bu sayede roketi tekrar kullanma imkanımız oluyor. Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli. Altına bağladığımız fitile elektriği verdiğimiz anda içindeki roket motoru ateşleniyor ve roket yukarı çıkıp tekrar yere iniyor. Bizim, içinde yanıcı kimyasallar olduğu için fitil ve ateşleme motorunu imal etme şansımız yok. Dolayısıyla bunları hazır almak zorunda kaldık. Geri kalan mekanizmanın tamamı bize ait."

Rokete kendi isminin verilmesinden dolayı onur duyduğunu ifade eden Şahin ise Hisarcık Bilim Şenliği'nde daha farklı projeler sergilemek amacıyla geliştirilen projeye destek verdiklerini vurguladı.

Şahin, amaçlarının, gençlerin kendi kendilerine bir şeyler üretebilmelerine ve üretebildiklerinin farkına varabilmelerine imkan sağlamak olduğunu söyledi.

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