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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Öğrenci yetiştirme programı için 'teknolojik' işbirliği

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Öğrenci yetiştirme programı için 'teknolojik' işbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu işbirliği kapsamında, liseli gençler, kod yazmadan robot yapımına kadar birçok konuda akademisyenlerden ve iş dünyasındaki tecrübeli isimlerden eğitim alacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlük binasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen imza törenine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Uyumsoft AŞ Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin ve ilgili kurumlardan yetkililer katıldı. Proje kapsamında, teknolojik değişimlerin hızına ayak uydurabilecek kabiliyet ve yeteneklere sahip gençlerin, daha lise çağlarında ellerinden tutularak yetiştirilmesi hedefleniyor. Seçici kurul tarafından seçilecek liseli gençler, yaklaşık 10 kişilik laboratuvar sınıflarda kod yazmadan robot yapımına kadar birçok konuda akademisyenlerden ve iş dünyasındaki tecrübeli isimlerden eğitim alacak. 

Gelecekteki meslek seçimlerine katkıda bulunuyoruz 

Kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği yapmanın önemine değinen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, şunları söyledi: “Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için her alanda işbirliğini geliştireceğiz. Bu alandaki çalışmalarımız kapsamında ilk defa lise öğrencileri için yaz okulu açtık. Gelecekteki meslek seçimlerine katkıda bulunacak olan bu yaz okulunda, liseli gençler yazılımdan elektroniğe, makineden kimyaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektör hakkında bilgi sahibi oluyor. Bunun dışında disiplinlerarası çalışmaya imkan sunan Sosyopark ve Sanat ve Tasarım Parkı kurduk. Sosyopark göç, mobbing gibi sosyal konulara çözüm üretirken, Sanat ve Tasarım Parkı, teknopark şirketlerinde patenti alınmış olan ürünlerin görsel tasarımlarını gerçekleştiriyor. Böylece, disiplinler arası çalışarak, hem iyi projelerin çıkışına altyapı oluşturuyoruz, hem de kaynak israfının önüne geçiyoruz.” dedi. 

Çocuklarımızın zihinlerini ateşlemeyi amaçlıyoruz 

Eğitime destek olabilecek tüm kurumlarla işbirliği yaptıklarını ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları kaydetti: “Yerel yönetimler, üniversiteler, meslek örgütleri gibi eğitime destek olabilecek tüm yapılarla işbirliği yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz işbirlikleriyle yapay zekanın, robotik kodlamanın ve bunu bütünleştiren tüm unsurların çocuklarımızın zihinlerini ateşleyip, geliştirmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızı, geleceğe tek boyutlu yetiştirmemeye gayret ediyoruz. Onları bilişimle yazılımla teknolojiyle yetiştirirken; sanatı kültürü de unutmuyoruz. Çocuklarımızı akıl ve ruh birlikteliğini sağlayacak şekilde geliştiriyoruz. Amacımız, bugünün ve geleceğinin becerileri ile donanmış, bu becerilerini de insanın faydasına kullanabilen, hem bilime sevdalı, hem kültüre sanata duyarlı ve meraklı, aynı zamanda ahlaklı ve nitelikli çocuklar yetiştirmek.” dedi. 

Ekosistemler ne kadar güçlü olursa, o kadar güçlü olunur 

Teknopark’taki kuluçka firmaları dahil bütün firmalar ile yönetim olarak iç içe olduklarını ifade eden Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Yazılım, donanım, enerji, savunma sanayi, kimya, ilaç, elektronik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 430 firmada 7 bin 500’ün üzerindeki Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyoruz. Yönetim olarak, teknoparkımızdaki firmalar Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Bugünün ve geleceğin dünyasında, kuracağımız ekosistemler ne kadar nitelikli olursa, bizler de ülke olarak, şirketler olarak o kadar güçlü oluruz. Gençlerimizi, geleceğe hazırlamak için kamu ve özel sektör kurumlarıyla her alanda işbirliği yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Çocukların teknolojik zekalarının eğitim hayatları boyunca canlı tutulması önemli 

Gençlerin, küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin gelişmesinin önemini anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Gençlerimizin, küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin gelişmesi önemli. Bu nedenle onları geleceğe bugünden hazırlamayız. Öğrenciler, okullarda sınav yarışına girdiklerinde diğer alanlardaki motivasyonlarını kaybedebiliyor, teknolojik zeka başta olmak üzere birçok konuda yaklaşım ve istekleri körelebiliyor. Bu proje ile öğrencilerin teknolojik zekalarının, eğitim süreleri boyunca azalmadan canlı tutulmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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