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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Ogilvy İstanbul, Wanda Digital’i bünyesine kattı

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Ogilvy İstanbul, Wanda Digital’i bünyesine kattı

Markalarını yeni ekonominin gereklerine göre dönüştürebilmek için geçtiğimiz yıl Ogilvy ağının 83 ülkedeki 132 ofisi ile eş zamanlı olarak “Next Chapter-Yeni Dönem”e taşıyan Ogilvy İstanbul bu kezWanda Digital’i bünyesine kattı.

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değiştiği; markaların hedef kitleleriyle kurdukları bağı daha da güçlendirmeyi amaçladığı pazarlama dünyası, gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile çeşitlenen ve sayıları giderek artan mecralardan daha da etkin yararlanmak üzere entegre iletişim çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Ogilvy İstanbul, bu kapsamda Wanda Digital’i bünyesine kattı.

Şirket, Wanda Digital'in ajans bünyesine katılmasıyla, Ogilvy Global’in "Müşteri Etkileşimi ve Satış" (Customer Engagement and Commerce) hizmetini de Türkiye'ye getiriyor. Markaların kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi inşa etmelerine destek sağlayan bu alan, tüm kanallar üzerinden satış üzerinde ölçülebilir sonuçlara ulaşmak için birebir ilişkiler yaratmayı amaçlayan faaliyetleri içeriyor. Yeni dönemde, şirketin iletişim çözüm ortağı olduğu markaların iş sonuçlarına ölçülebilir bir değer daha eklemek üzere Burçak Günsev, Müşteri Etkileşimi ve Satış yetkinlik alanını yönetecek. Burak Günsev ise “Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Yönetici” olarak hem Ogilvy İstanbul’un hem de müşterilerinin en yeni trend ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde yenilenmesini sağlayacak. 

Ogilvy Global'in de bağlı olduğu dünyanın en büyük reklam ve iletişim holdinglerinden WPP'nin Türkiye Ülke Başkanı Demet İkiler, WPP’nin yeni stratejisi doğrultusunda önceliklerinin sayıca daha az ancak verdiği hizmetler itibarıyla daha kapsayıcı ve daha güçlü yapılar kurmak olduğunu belirterek, “Üstelik bu hizmete müşterilerimiz tarafından kolayca erişilebiliyor olması lazım. Wanda’nın Ogilvy İstanbul bünyesine katılması WPP’nin yeni vizyonu doğrultusunda atılmış çok önemli bir lokal adım. Böylelikle ‘reklam-pazarlama ve dijital’ üçlüsü birleştiriliyor. Bu birleşme ile ajansların öncü yetenekleri daha etkili çözümler sunmak için ‘sinerji’ yaratacak. Oluşacak sinerji modern tüketiciye avantajlı fırsatlar yaratarak, markaların değerini artıracak” dedi. 

Dijitalleşmenin yükselmesiyle birlikte artan şeffaflığın markaların hedef kitlelerine daha fazla seçenek, daha fazla bilgi ve daha fazla güç verdiğini belirten Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu, "müşteri çağı" olarak tanımlanan bu dönemde markalar için hedef kitlesinin nabzını tutmak ve bu ritme göre çözümler üretmenin daha da önem kazandığını vurguladı. Çubukçu, "Bileşenleri her gün değişen bir ekosistem ile karşı karşıyayız. Bizim de markaların hedef kitleleriyle her temas noktasında deneyimi zenginleştirecek bir iletişim yaklaşımıyla iş ortaklarımıza hizmet sunacağımız bir yapıya evrilmemiz ve bu yapıyı her geçen gün daha da güçlendirmemiz gerekiyor," dedi. 

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