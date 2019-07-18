Ogilvy İstanbul, Wanda Digital’i bünyesine kattı

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değiştiği; markaların hedef kitleleriyle kurdukları bağı daha da güçlendirmeyi amaçladığı pazarlama dünyası, gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile çeşitlenen ve sayıları giderek artan mecralardan daha da etkin yararlanmak üzere entegre iletişim çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Ogilvy İstanbul, bu kapsamda Wanda Digital’i bünyesine kattı.

Şirket, Wanda Digital'in ajans bünyesine katılmasıyla, Ogilvy Global’in "Müşteri Etkileşimi ve Satış" (Customer Engagement and Commerce) hizmetini de Türkiye'ye getiriyor. Markaların kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi inşa etmelerine destek sağlayan bu alan, tüm kanallar üzerinden satış üzerinde ölçülebilir sonuçlara ulaşmak için birebir ilişkiler yaratmayı amaçlayan faaliyetleri içeriyor. Yeni dönemde, şirketin iletişim çözüm ortağı olduğu markaların iş sonuçlarına ölçülebilir bir değer daha eklemek üzere Burçak Günsev, Müşteri Etkileşimi ve Satış yetkinlik alanını yönetecek. Burak Günsev ise “Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Yönetici” olarak hem Ogilvy İstanbul’un hem de müşterilerinin en yeni trend ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde yenilenmesini sağlayacak.

Ogilvy Global'in de bağlı olduğu dünyanın en büyük reklam ve iletişim holdinglerinden WPP'nin Türkiye Ülke Başkanı Demet İkiler, WPP’nin yeni stratejisi doğrultusunda önceliklerinin sayıca daha az ancak verdiği hizmetler itibarıyla daha kapsayıcı ve daha güçlü yapılar kurmak olduğunu belirterek, “Üstelik bu hizmete müşterilerimiz tarafından kolayca erişilebiliyor olması lazım. Wanda’nın Ogilvy İstanbul bünyesine katılması WPP’nin yeni vizyonu doğrultusunda atılmış çok önemli bir lokal adım. Böylelikle ‘reklam-pazarlama ve dijital’ üçlüsü birleştiriliyor. Bu birleşme ile ajansların öncü yetenekleri daha etkili çözümler sunmak için ‘sinerji’ yaratacak. Oluşacak sinerji modern tüketiciye avantajlı fırsatlar yaratarak, markaların değerini artıracak” dedi.

Dijitalleşmenin yükselmesiyle birlikte artan şeffaflığın markaların hedef kitlelerine daha fazla seçenek, daha fazla bilgi ve daha fazla güç verdiğini belirten Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu, "müşteri çağı" olarak tanımlanan bu dönemde markalar için hedef kitlesinin nabzını tutmak ve bu ritme göre çözümler üretmenin daha da önem kazandığını vurguladı. Çubukçu, "Bileşenleri her gün değişen bir ekosistem ile karşı karşıyayız. Bizim de markaların hedef kitleleriyle her temas noktasında deneyimi zenginleştirecek bir iletişim yaklaşımıyla iş ortaklarımıza hizmet sunacağımız bir yapıya evrilmemiz ve bu yapıyı her geçen gün daha da güçlendirmemiz gerekiyor," dedi.