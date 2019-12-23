ODTÜ'nün 'Day Zero' etkinliği girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi

Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin önde gelen firmaları ve teknoloji tabanlı girişimleri Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) "Day Zero" etkinliğinde buluştu. Etkinlikte yapay zekadan bulut uygulamalarına, arttırılmış gerçeklikten tarım teknolojilerine kadar farklı alanlarda projeler görücüye çıktı.

Day Zero etkinliği, ODTÜ'nün teknoloji geliştirme bölgesi ODTÜ TEKNOKENT'in, teknoloji girişimcilerine Ankara'da ev sahipliği yaptığı Bilişim İnovasyon Merkezi'nde yer alan "CoZone" etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerine girişimciliğe adım atma, kurum ve faaliyetlere dahil olmak için doğru zamanın yarın değil şimdi olduğunu ifade eden sıfırıncı günün anlamından ilham alınarak kurgulanan "Day Zero" etkinliğinde girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu.

ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Growth Circuit, Z-Garage ve CoZone tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen girişim hızlandırma programlarının ekipleri, "DayZero Arena" sahnesinde girişimlerini anlattı.

13 girişimcilik programında yer alan 26 girişimin temsilcilerinin sunumlarını gerçekleştirdiği etkinlikte, yapay zeka destekli yabancı dil çeviri platformlarından, bulut tabanlı mobil oyunlara, mobilya firmaları için arttırılmış gerçeklik uygulamalarından tarla ve ürün sınıflandırması yapan tarım teknoloji girişimlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren gençler, çalışmalarını, ekosistemin önemli mentor ve yatırımcılarının da yer aldığı "Day Zero Arena" sahnesinden anlatma fırsatını buldu.

CoZone'un birinci yaşı kutlandı

Etkinlik çerçevesinde iş dünyasıdan üst düzey katılımcılar "Keynote" konuşmaları ve panellerle devam etti. İş dünyasından gelen katılımcılar, girişimciliğin yanı sıra teknolojinin yeni trendlerini de tartıştı.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından kurulan yatırım ve hızlandırma şirketi "Growth Circuit" tarafından yönetilen ve Türkiye’nin teknokent desteğine sahip tek ortak çalışma alanı Cozone'un birinci yaşı da kutlandı.

"Z Kuşağının Kuluçka Merkezi" olması istenen Z-Garage'ın açılışının da gerçekleştirildiği etkinlikte, Türkiye'nin internet tabanlı önde gelen girişimlerinin üst yöneticileri de yer aldı.

"Z kuşağı kuluçka merkezimizi bugün burada açtık"

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ'nün çok önemli başarılarıyla gündeme geldiğini söyledi.

Yozgatlıgil, üniversitenin başarılarından en önemlilerinden bir tanesinin de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde birinci sırayı alması olduğunu ifade etti.

ODTÜ'nün girişimciliği çok önemsediğine dikkati çeken Yozgatlıgil, "Üniversitemiz bu alanda birçok önemli faaliyetlerde bulunuyor. ODTÜ, Türkiye'nin ilk teknokentiyle, birçok firmanın büyümesini ve gelişmesini sağladı. Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı'yla birçok kuluçka programının doğmasına ve büyümesine aracılık etmiş, Teknoloji Transfer Ofisiyle öğretim üyelerinin laboratuvarda geliştirdikleri teknolojileri, sanayinin ve halkın hizmetine sunabilmiş bir yapıya sahibiz. Bu alandaki çalışmalarımız günden güne hız kazanarak artıyor." diye konuştu.

Yozgatlıgil, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından kurulan yatırım ve hızlandırma şirketi Growth Circuit'in bünyesindeki şirketleri uluslararası alana taşıdığını belirterek, "Growth Circuit, hem Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı'yla hem de Silikon Vadisi'ndeki faaliyetleriyle, Türkiye'deki şirketleri uluslararası alanda büyütüyor. Biz bu işi temele yaymak için, girişimciliğin 'Zero' dediğimiz sıfır zamanı etkinliklerimizle, girişimci öğrenciler yetiştirmek üzere 'Z Garage' dediğimiz Z kuşağı kuluçka merkezimizi de bugün burada açtık. Öğrenciler burada bir araya gelecekler, teknoloji geliştirecekler, beraber çalışacaklar ve ODTÜ'nün sağladığı bu sistemde yeşerecekler." ifadelerini kaydetti.

"Bütün girişimcileri birlikte gördük"

Growth Circuit Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül de ODTÜ Teknokent'in birlikte çalışma alanı.olan CoZone'da birçok startup'a ve büyük şirkete ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Gül, "CoZone bugün 'Day Zero' adını verdiğimiz büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bugün burada 26 tane girişimci sunum yaptı. Bunlar 13 farklı hızlandırma programından gelen 26 girişimciydi. İstanbul'dan, Ankara'dan ve Türkiye'nin bir çok yerinden girişimciler katıldı. İTÜ'nün girişimlerinden İş Bankasının WorkUp girişimine kadar pek çok girişime sahne oldu." diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin Türkiye'de büyümekte olan bir ekosistem olduğuna vurgu yapan Gül, söz konusu etkinlikle bu paydaşları bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'deki hızlandırma programı yürüten önde gelen kurumları bir araya getirdiklerine dikkati çeken Gül, şunları söyledi:

"Aslında Türkiye'de böyle bir organizasyon ilk defa yapılıyor. Normalde herkes kendi girişimcilerini sahneye çıkarıyor. Fakat bugün ilk defa Day Zero CoZone sahnesinde bütün girişimcileri birlikte gördük. Biz bu etkinliği her yıl tekrar etmek istiyoruz. Paylaşımlı ve birlikte hareket ettiğimiz bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden değerli girişimcilik paydaşlarının burda olmasından çok mutluyuz."