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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.01.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Ocak ayında bu PlayStation oyunları artık bedava!

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Ocak ayında bu PlayStation oyunları artık bedava!

Sony, her ay yaptığı gibi yeni yılla birlikte Ocak ayına özel ücretsiz hale getirdiği oyunları duyurdu. PS Plus abonesi olan kullanıcıların yararlanabileceği kampanya kapsamında bakın hangi oyunlara erişim ücretsiz hale getirildi?

Sony, Ocak ayına özel bazı oyunlarını bedava yaptı. Her ay ücretinin ödenmesi kaydıyla kullanılabilen ve PlayStation dünyasında ayrıcalıklardan faydalanılmasını mümkün kılan PS Plus aboneliği kapsamında iki oyun bedava oldu. Bu oyunlardan biri Uncharted: The Nathan Drake Collection, diğeri ise Frantics oldu. Özellikle Uncharted serisinden bir oyunun bedava yapılması oyuncuları fazlasıyla sevindireceğe benziyor.

Diğer yandan globalde Goat Simulator ücretsiz hale getirilirken, Türkiye'de bu oyun yerine Frantics'in bedava yapılması dikkatlerden kaçmadı. 

6 Ocak tarihinden itibaren ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek olan oyunlar bir kez edinildiğinde tamamen o kullanıcıya ait olacak. 

Sony, Aralık ayında da Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı. 

Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: Adidas Ultraboost 20Yeni yıla girerken adidas 2020’nin yeni performans ayakkabısını satışa sundu. Performansını daha iyiye taşımak ve ayaklarında en son teknolojiyi görmek isteyenlerin modeli olarak tanıtılan Ultraboost 20 ile sporun geleceğine ışık tutan marka, ilk ürününde astronotların dayanıklılığından ilham aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile ortaklığıyla geliştirilen modelin ardından, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisi uzaya gönderilecek. (Sponsorlu içerik)
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