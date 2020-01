Ocak ayında bu PlayStation oyunları artık bedava!

Sony, Ocak ayına özel bazı oyunlarını bedava yaptı. Her ay ücretinin ödenmesi kaydıyla kullanılabilen ve PlayStation dünyasında ayrıcalıklardan faydalanılmasını mümkün kılan PS Plus aboneliği kapsamında iki oyun bedava oldu. Bu oyunlardan biri Uncharted: The Nathan Drake Collection, diğeri ise Frantics oldu. Özellikle Uncharted serisinden bir oyunun bedava yapılması oyuncuları fazlasıyla sevindireceğe benziyor.



Diğer yandan globalde Goat Simulator ücretsiz hale getirilirken, Türkiye'de bu oyun yerine Frantics'in bedava yapılması dikkatlerden kaçmadı.



6 Ocak tarihinden itibaren ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek olan oyunlar bir kez edinildiğinde tamamen o kullanıcıya ait olacak.



Sony, Aralık ayında da Titanfall 2 ve Monster Energy Supercross oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı.