Ocak ayı ücretsiz Xbox oyunları duyuruldu

Microsoft, Ocak ayında ücretsiz olacak yeni Xbox oyunlarını açıkladı. Xbox Live Gold üyeliği olanların faydalanabileceği bu ücretsiz oyunların hangileri olduğuna gelince:

Xbox One

Celeste (1- 31 Ocak)

WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)

Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)