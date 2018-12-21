Ocak ayı ücretsiz Xbox oyunları duyuruldu
Yeni yıla sadece sayılı günler kaldı. Microsoft ise her ay yaptığı gibi yeni yılın ilk ayı için Xbox Live Gold üyeliği olanlara özel ücretsiz oyunları açıkladı.
Microsoft, Ocak ayında ücretsiz olacak yeni Xbox oyunlarını açıkladı. Xbox Live Gold üyeliği olanların faydalanabileceği bu ücretsiz oyunların hangileri olduğuna gelince:
Xbox One
Celeste (1- 31 Ocak)
WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)
Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle