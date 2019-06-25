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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Obeziteye karşı "dijital oyun" tasarladılar

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Obeziteye karşı "dijital oyun" tasarladılar

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde okuyan iki öğrenci, obeziteyi önlemek için vücut hareketleri ile kontrol edilebilen dijital oyun tasarladı.

Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Kemal Bayram ve Mert Öztürk, çocuk ve gençlerin bilgisayar, playstation ya da akıllı telefon gibi cihazlar karşısında saatlerce hareketsiz kalarak oyun oynamalarının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonunda Bayram ve Öztürk, "Kültür Koşucusu" adını verdikleri dijital oyun hazırladı.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası verilere göre dünyada 1 milyarın üzerinde insanın dijital oyun oynadığını söyledi.

Bilgisayar, akıllı telefon ya da playstation gibi cihazlar karşısında saatlerce hareketsiz şekilde oyun oynamanın insanlarda çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiğine dikkati çeken Bayram, hareket etmeyen kişilerin kilo aldığını vurguladı.

Bu hareketsizliğin önüne geçebilmek adına çocuklar ve gençler için vücut hareketleri ile kontrol edilebilen oyun geliştirdiklerini ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Günümüzde insanlar bilgisayar karşısında veya ellerine aldıkları akıllı telefonla oturarak oyun oynuyorlar, herhangi bir hareket yok. Sadece parmaklarını kullanarak oyun oynuyorlar. Bu hareketsizliği ortadan kaldırmak ve çocuklarda obeziteyi engellemek adına bu oyunu geliştirdik. Yaptığımız bu oyunla artık oturarak değil, ekranın karşısına geçip hareketleri bizzat kendimiz yaparak oyun oynaması sağlanıyor."

Yapay zeka teknolojinden esinlendiler

Bayram, oyunu geliştirirken yapay zeka, derin ve makine öğrenme teknolojilerinden esinlenerek insandaki eklem noktalarını ve bunların hareketlerini algılayan bir program geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu programdan yola çıkarak "Kültür Koşucusu" adını verdikleri oyunu tasarladıklarını aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Oyunumuz iyi bir grafik kartı olan bilgisayara kurularak direkt bilgisayarın kamerasını kullanan bir oyundur. Oyunu kurduktan sonra bilgisayarın yaklaşık 1,5 metre gerisine çıktığınız zaman kamera sizi tam olarak gördüğünde artık oyunu oynayabilirsiniz. Oyunumuzda şu an bir karakter bulunuyor, bunu daha da geliştireceğiz. Bu karakter sürekli koşuyor ve önünde engeller var. Bazı engelleri kırarak, bazılarının üstünden atlayarak, bazen de eğilerek geçmektedir. Yani oyunumuz kameradan algılanan hareketlere göre çalışmaktadır. Yumruk hareketi için sağ kolunuzu yumruk şeklinde attığınız zaman yumruk atıyor ve engeli kırmaktadır. Zıplamak için normal zıplama eğilme hareketleri yaparak engelleri geçiliyor."

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak

Bayram, geliştirme aşamasında oldukları oyunun ileriki sürümlerinde haritayı modellerken Türkiye'de öne çıkan tarihi ve turistik mekanları kullanmayı planladıklarını söyledi.

Uluslararası siteler aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcıların beğenisine sunacakları oyunla ülkenin tanıtımına da katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Bayram, geliştirdikleri oyunun farklı proje yarışmalarında ödüle de layık görüldüğünü sözlerine ekledi.

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