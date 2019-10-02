NVIDIA'nın yeni Game Ready sürücüsü yayında
Tom Clancy oyun serisinin hayranları, NVIDIA’nın tüm performans optimizasyonlarını ve maksimum dengeyi sağlayan yeni Game Ready sürücüsü sayesinde, yeni Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint’i oynamaya hazırlanıyor. Yeni Game Ready sürücüsü ayrıca HTC VIVE Cosmos VR seti ile bir VR oyunu olan Asgard’s Wrath’i de destekliyor.
Yeni bir oyun piyasaya sürülürken, mümkün olan en iyi performansa ve kaliteye sahip olması önem taşıyor ve bu durum VR oyunlarında daha da önemli hale geliyor. Oyun deneyimi sorunları ya da bug’lar oyunun içinde olma hissiyatını olumsuz etkileyip VR deneyimini bozabiliyor.
NVIDIA’nın uzun süredir devam eden Game Ready sürücü programı, özellikle takılma yaşamadan, akıcı sanal gerçeklik için önemli olan performans ve gecikmeyi optimize ederek, mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor. NVIDIA’nın yeni yayınladığı Game Ready sürücüsü, Asgard’s Wrath için daha iyi VR deneyimini sağlayacak ve ayrıca HTC VIVE Cosmos VR Seti de destekleyecek.
Tüm NVIDIA Game Ready sürücüleri Microsoft WHQL sertifikasına sahip bulunuyor. Sürücülerin çoğu büyük oyunlar için lansman gününde veya daha önce kullanılabilir duruma gelirken, en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi için optimize ediliyor.
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