NVIDIA’nın RTX 20 serisi ekran kartlarına özel güncelleme yayınlandı
Bugün gelen yeni güncelleme ile birlikte RTX 20 serisi ekran kartlarının desteklediği teknolojiyi, günümüzde ilk defa Battlefield V ile birlikte göreceğiz.
Game Ready 416.81 WHQL isimli güncelleme NVIDIA’nın GTX 600, 700, 900, 10, RTX 20 ve Titan serileri için yayınlandı. Yeni güncellemenin ana amacı Battlefield V olsa da, ARK Survival, Shadow of the Tomb Raider, Witcher 3 Wild Hunt, Monster Hunter World ve Far Cry 5 gibi yapımlarda da performans artışı sağlayacak.
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