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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.10.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Nvidia'dan Call of Duty: Modern Warfare için sürücü güncellemesi geldi

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Nvidia'dan Call of Duty: Modern Warfare için sürücü güncellemesi geldi

Nvidia, yeni çıkan oyunlara sorunsuz adaptasyonun sağlanması adına geliştirdiği sürücülere bir yenisini daha ekledi. Şirket, Call of Duty: Modern Warfare ve The Outer Worlds için uyum desteği sunan GeForce 440.97 WHQL sürücüsünü oyunculara sundu.

NVIDIA GeForce 440.97 WHQL isimli yeni sürücü sessiz sedasız yayınlandı. Yeni çıkan oyunların sorunsuz bir şekilde çalışması için geliştirilen yeni Nvidia sürücüsü, başta Call of Duty: Modern Warfare ve The Outer World olmak üzere pek çok oyunda yaşanan teknik sorunları ortadan kaldırıyor. 

440.97 WHQL sürücüsü, Star Wars: Battlefront II, FIFA 19 ve FIFA 20 oyunlarında yaşanan oyundan atma problemlerini de ortadan kaldırıyor. Ayrıca Apex Legends’ta yaşanan performans problemiyle birlikte Forza Horizon 4 oyuncularının karşılaştığı grafik sorunlarına da son veriliyor.

Güncelleme ile gelen bir diğer önemli değişiklik ise G-SYNC, OpenGL ve Vulkan kullanan uygulamaları kapsıyor. Güncelleme ile birlikte pencere modunda çalışan uygulamalara da destek geldi. Bununla birlikte güncelleme, birçok dizüstü bilgisayar modelinde G-SYNC kullanılırken yaşanan FPS düşüşlerine de son veriyor.

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