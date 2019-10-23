Nvidia'dan Call of Duty: Modern Warfare için sürücü güncellemesi geldi
Nvidia, yeni çıkan oyunlara sorunsuz adaptasyonun sağlanması adına geliştirdiği sürücülere bir yenisini daha ekledi. Şirket, Call of Duty: Modern Warfare ve The Outer Worlds için uyum desteği sunan GeForce 440.97 WHQL sürücüsünü oyunculara sundu.
NVIDIA GeForce 440.97 WHQL isimli yeni sürücü sessiz sedasız yayınlandı. Yeni çıkan oyunların sorunsuz bir şekilde çalışması için geliştirilen yeni Nvidia sürücüsü, başta Call of Duty: Modern Warfare ve The Outer World olmak üzere pek çok oyunda yaşanan teknik sorunları ortadan kaldırıyor.
440.97 WHQL sürücüsü, Star Wars: Battlefront II, FIFA 19 ve FIFA 20 oyunlarında yaşanan oyundan atma problemlerini de ortadan kaldırıyor. Ayrıca Apex Legends’ta yaşanan performans problemiyle birlikte Forza Horizon 4 oyuncularının karşılaştığı grafik sorunlarına da son veriliyor.
Güncelleme ile gelen bir diğer önemli değişiklik ise G-SYNC, OpenGL ve Vulkan kullanan uygulamaları kapsıyor. Güncelleme ile birlikte pencere modunda çalışan uygulamalara da destek geldi. Bununla birlikte güncelleme, birçok dizüstü bilgisayar modelinde G-SYNC kullanılırken yaşanan FPS düşüşlerine de son veriyor.
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