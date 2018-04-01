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    Nvidia sürücüsüz otomobil testlerini sona erdirdi

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    NVIDIA, Uber'in karıştığı ölümlü otonom sürüş kazasının ardından geçici bir süre için de olsa, sert bir karar aldığını açıkladı.

    NVIDIA, Uber'in ölümlü otonom sürüş kazasının ardından kamuya açık yollardaki tüm otonom sürüş testlerini durdurmaya karar verdi. Firma, Uber'in otonom araçları için çipleri tedarik ediyor ve geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından daha fazla bilgi toplaması gerektiğini söylüyor. Yaptığı açıklamada sözcü, kazanın trajik olduğunu belirtirken, otonom teknolojisinin "zorluğu" ve "aşırı dikkat ile yaklaşılması gerektiği" konusunda önemli bir "hatırlatma" olduğunu söyledi.

    NVIDIA'nın GPU Teknolojisi Konferansı sırasındaki konuşmasında CEO Jensen Huang, kazanın bu tür teknolojiler söz konusu olduğunda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını belirtmişti. Ancak konuşması sırasında testlerin durdurulduğuna dair bir cümle kurmamıştı.

    Nvidia sürücüsüz otomobil testlerini sona erdirdi

    Yaşanan kazanın ardından Uber'in yanı sıra Toyota ve nuTonomy de testlerini durdurma kararı almıştı. Geçtiğimiz gün Arizona yönetimi Uber'in kamusal yollarda test iznini iptal etmişti. Daha sonra yapılan bir açıklamada yönetici Doug Ducey, Arizona eyaletinin önceliğinin her zaman güvenlik olduğu ve yaşanan kazanın bu beklentiyi ihlal ettiğini söylemişti.

    Şimdi ise NVIDIA yeni Drive Constellation sistemini duyuruyor. Çok sunuculu bu sistem, otonom araç geliştiricilerinin algoritmalarını gerçek ortamlar yerine sanal simülasyonlarda denemelerine imkan tanıyacak.

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    Etiketler: nvidia , sürücüsüz otomobil , teknoloji , ekran kartı
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