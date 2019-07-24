Nvidia RTX 2080 Super satışa çıktı
NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 2080 SUPER GPU’ları bugünden itibaren dünya genelinde pazara sunuldu. Şirket, aynı zamanda Wolfenstein: Youngblood için GeForce RTX 2080 SUPER GPU'lara da destek sağlayan yeni bir Game Ready sürücüsünü duyurdu. Yeni sürücü aynı zamanda Madden NFL 20 ve Wolfenstein: Cyberpilot için de kullanılabilecek en iyi sürücü olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, bu sürücü üç yeni G-SYNC uyumlu monitörü de destekliyor.
Founders Edition grafik kartlara doğrudan NVIDIA web sitesinden ulaşılırken, ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac markalarına özel kartlar da kullanıcılarla buluşuyor. İleri teknolojiyle dolu GeForce RTX 2080 SUPER, Cyberpunk 2077veCall of Duty: Modern Warfare gibi yakın zamanda satışa çıkacak oyunlara ışın izleme efektleri sağlayacak donanıma sahip bulunuyor.
NVIDIA’nın yeni SUPER serisi ve diğer tüm RTX tabanlı bir grafik kartı ile bu kartlara sahip masaüstü PC veya laptop satın alacaklara, Control ve Wolfenstein: Youngblood oyunları belirli bir süre için hediye ediliyor.
RTX 2080 Super TU 104 GPU’sunun tamamen açık halini kalbinde barındırmasıyla selefinden ayrılırken bellek kısmında da geliştirmeler içeriyor. 3072 Cuda çekirdeği, 192 doku ünitesi ve 64 ROP birimi üzerinde şekillenen GPU yine 12 nm bantlarından çıkıyor. TSMC’nin tesislerinden çıkan TU104-450-A1’in 545 mm2 zar alanında 13.6 milyon transistöre sahip olduğunu da ekleyelim.
Diğer taraftan GPU’nun L1 önbelleği 64 KB olarak belirlenirken L2 seviyesinde de yine 4 MB’lık bir tampon bellek konumlandırılmış. Ray Tracing çekirdeklerinde ise 46’dan 48’e küçük bir yükseltmeye gidilmiş. 1650 MHz’den 1815 MHz’e yükselebilen GPU’ya eşlik eden belleklerse 8 GB kapasiteli 15.5 Gbps efektif hızda görev yapan GDDR6 tip çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit genişliğinde tercih edildiği modelin 496.1 GB/s’lik bellek bant genişliğiyse bir diğer heyecan verici detay.
NVIDIA ayrıca, üç yeni monitörün (AOC AG272FCX6, AOC AG272FG3R ve HP 24X ) G-SYNC uyum ve onay testinden geçtiğini duyurdu. G-SYNC uyumluluk programı, G-SYNC ekosistemini genişletiyor, Adaptive-Sync ekranlarına gözle görülür bir kalite getiriyor ve tüketicileri, hangi ekranların iyi bir giriş seviyesi değişken yenileme hızı (VRR) ile oyun deneyimi sağladığı konusunda bilgilendiriyor.
NVIDIA G-SYNC uyumluluk programı kapsamında, Adaptive-Sync protokolünü destekleyen monitörlerde deneyimi test etmek için monitör üreticileriyle birlikte çalışıyor. Testi geçen modeller “G-SYNC Uyumlu” olarak tescilleniyor.
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