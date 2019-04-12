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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.04.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Nvidia Işın İzleme teknolojisinin özelliklerini paylaştı

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Nvidia Işın İzleme teknolojisinin özelliklerini paylaştı

NVIDIA, oyunculara gerçek zamanlı ışın taramalı görsellerin ve geliştiricilerin oyunlara getirdiği RTX teknolojisinin özelliklerinin yer aldığı 3 adet demo yayınladı.

Tüm GeForce oyuncularının ücretsiz ulaşabildiği 3 demo aşağıdaki gibi:

Atomic Heart RTX tech demo: Mundfish firması tarafından çok güzel bir şekilde detaylandırılmış Atomic Heart tech demosu, ışın izleme yansımaları ve gölgeleriyle, NVIDIA DLSS teknolojisini içeriyor.

Justice tech demo – Çin’den gelen Justice tech demosu, ışın izleme yansımaları ve gölgeleriyle NVIDIA DLSS teknolojisini yansıtıyor. Bu demoda ilk defa gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi kostikler için de kullanılıyor.

Reflections tech demo – The Reflections tech demosu Epic Games tarafından, ILMxLAB ve NVIDIA işbirliğinde yaratıldı. Reflections, ışın izlemeli yansımaları, ışın izlemeli alan ışık gölgelerini, karakterler için ışın izlemeli ortam aydınlatmasını ve NVIDIA DLSS teknolojisini gösteren çarpıcı, esprili bir demo ile oyun dünyasının sinematik geleceğine bir ön bakış sunuyor.

NVIDIA ayrıca milyonlarca Geforce GTX ekran kartı sahibi oyuncular için ışın izleme özelliğini ilk defa deneyimleyebilecekleri yeni bir Game Ready sürücüsü de yayınladı.

Nvidia Işın İzleme teknolojisinin özelliklerini paylaştı

GeForce RTX ekran kartları, özel RT çekirdekleriyle, ışın izlemeli oyunlarda, en iyi oyun deneyimi için daha fazla efekt, daha yüksek ışın sayısı ve daha yüksek çözünürlüğe imkân tanıyan, 2-3 kata kadar daha hızlı bir performans sağlıyor. Bu yeni sürücü ile ayrıca, GeForce GTX 1060 6GB ve daha yüksek ekran kartı sahipleri, düşük kalite ayarları ve düşük çözünürlükle de olsa ışın izleme teknolojisinin oyun deneyimini nasıl çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini deneyimleyebilecekler.

Aşağıdaki ekran kartları artık DXR özelliğiyle kullanılabiliyor:
GeForce GTX 1660 Ti
GeForce GTX 1660
NVIDIA TITAN Xp (2017)
NVIDIA TITAN X (2016)
GeForce GTX 1080 Ti
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 1070 Ti
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1060 6GB
Ek olarak; Pascal ve Turing mimarili ekran kartlarına sahip diz üstü bilgisayarlar

Yeni Işın İzleme açıklandı

NVIDIA ayrıca, “Explainer Serisi” video kanalına, ışın izlemenin nasıl çalıştığını ve oyunlarda nasıl uygulandığını derinlemesine anlatan yeni bir video yükledi. Bu videoyu buradan izleyebilirsiniz




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