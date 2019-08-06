Nvidia güncellemesini mutlaka indirin! Açıklar kapatılıyor
Nvidia'nın belirli aralıklarla yayınladığı güncellemeleri genel olarak oyunlardaki performans ve teknik sorunları giderirken, yayınlanan son güncelleme ise 5 büyük güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.
Nvidia, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncellemeyle güvenlik açıklarını ortadan kaldırdı. Söz konusu güvenlik sorunu GeFprce, Quadro, NVS ve Tesla modelleri başta olmak üzere hemen hemen tüm Nvidia ekran kartlarında bulunuyordu. Yani kullanıcıların performans iyileştirmesinden öte güvenlik için bu güncellemeyi bekletmeksizin indirmesi gerekiyor.
Bu güvenlik açıkları ağırlıklı olarak Windows işletim sistemlerinde etkili olurken, hacker'ların komutları çalıştırarak uzaktan bilgisayarların kontrolünü ele geçirebilmesinin ve saldırıların sessiz bir şekilde yapılmasının önünü açıyor.
Nvidia’nın bu aya özel yayınladığı güvenlik güncelleştirmesiyle kapatılan söz konusu açıklardan etkilenmemek için GeForce kullanıcılarının 431.60 sürümünü kurması gerekiyor.
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