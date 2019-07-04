NVIDIA GeForce RTX SUPER serisi satışa çıkıyor
NVIDIA oyun GPU'larına yenilerini ekleyerek seriyi güçlendiriyor. Bir yıla yakın süren mimari ve işleme optimizasyonlarının sonucu tasarlanan GeForce RTX SUPER GPU’ları, sınıfındaki tüm oyun GPU'ları arasında oyunculara en hızlı oyun performansını ve en iyi güç verimini son teknoloji özelliklerle birlikte sunmayı hedefliyor.
NVIDIA PC Bölümü Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, “Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini kullanan, onlarca milyon GPU, endüstri standartı API’lar, önde gelen oyun motorları ve tüm çok satan popüler oyunları kapsayan bir ekosistem mevcut. Bu harika SUPER ekran kartı serisi rekabetçi oyunculara, yeni gelecek, popüler ışın izleme teknolojisini destekleyen oyunlarda daha fazla performans sağlıyor.” dedi.
Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektlerini vermek için kullanılan gelişmiş bir grafik tekniği idi.Sadece Geforce RTX, gelişmiş gölgelendirme, programlanabilir ışın izleme ve çekirdek işleme süreçleriyle, ışın izleme teknolojisini gerçek zamana taşıyor. Işın izleme teknolojisi; endüstri standardı kabul edilen Microsoft DirectX Raytracing (DXR) ve Vulkan gibi API’lar ile Unreal Engine, Unity, Frostbite, ID Tech, Nortlight, 4A Engine ve daha fazla oyun motorunu destekliyor.
Geçtiğimiz ay düzenlenen Computex ve E3 fuarları, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için bir dönüm noktası oldu. Bu organizasyonlarda, sayıları gün geçtikçe artan oyun geliştiriciler, çarpıcı görseller yaratmak için gelecek oyunlarında ışın izleme teknolojisini kullanacaklarını duyurdular.Bu oyunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion ve Wolfenstein: Youngblood yer aldı. Halihazırda ışın izleme teknolojisini kullanan bazı oyunlar arasında ise Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider ve Stay in the Light bulunuyor.
Yeni SUPER serisi RTX GPU'ların başlıca özellikleri aşağıdaki gibi:
GeForce RTX 2060 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz / Başlangıç Fiyatı –ABD- $399)
RTX 2060’a göre %22’ye kadar daha hızlı (ortalama %15)
8GB GDDR6 - RTX 2060’dan 2GB daha fazla bellek
GTX1080’den daha hızlı
7+7 TOP (FP32+INT32) ve 57 Tensor TFLOP
GeForce RTX 2070 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz / Başlangıç Fiyatı -ABD- $499)
RTX 2070’den %24’e kadar daha hızlı (ortalama %16)
GTX 1080 TI’dan daha hızlı
9+9 TOP (FP32+INT32) ve 73 Tensor TFLOP
GeForce RTX 2080 SUPER GPU (Çıkış tarihi 9 Temmuz / Başlangıç Fiyatı –ABD- $699)
15.5 Gbps’a kadar hafıza hızı
TITAN XP’den daha hızlı
11+11 TOP (FP32+INT32) ve 89 Tensor TFLOP
GeForce RTX GPU'lar, çoklu ve ileri seviye oyun özelliklerini destekliyor. Gerçek Zamanlı Işın İzleme özelliğine sahip tek GPU olmalarının yanı sıra, NVIDIA DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) ile Yapay Zekâ işleme performansında (130 Tensör TFLOPS beygir gücüne kadar) bir artış sağlıyor. Aynı zamanda Mesh Shading ve NVIDIA Adaptive Shading (NAS) gibi gelişmiş özellikleri destekleyen yegâne modeller olarak öne çıkıyor.
NAS, en yüksek performans ve görüntü kalitesi için, hareket ve içeriğe uyarlamalı gölgeleme de dahil olmak üzere, Variable Rate Shading özelliğiyle yeni nesil VR deneyimi sunan, oyuncuların göz takibiyle birlikte kullandığında detayları ortaya koyan Foveated Rendering'i de destekliyor.
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