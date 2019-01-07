Nvidia GeForce RTX 2060 tanıtıldı! Fiyatı ise...
Oyun severlerin yakından takip ettiği Nvidia standardındaki ekran kartlarına bir yenisi daha eklendi, Nvidia GeForce RTX 2060, bugün başlayan CES 2019 fuarında duyuruldu.
CES 2019 başladı, teknoloji üreticileri birbiri ardına en yeni oyuncaklarını sahneye koymaya başladı. Nvidia da bu fuarda geri durmayarak yeni ekran kartı GeForce RTX 2060'ı dünyaya duyurdu. TU106 grafik birimini temel alan kart, 1920 CUDA çekirdeğini kullanıcısına sunuyor. 6 GB GDDR6 bellek, 192 bitlik veri yolunu kullanırken, 240 tensor çekirdeği de yapay zeka işlemleri söz konusu olduğunda 52 TFLOPS seviyesine çıkabiliyor.
Battlefield V oyununu örnek alırsak, oyun oynarken kullanıcılar 1080p çözünürlükte 60 fps hız görebiliyor. Yapılan testlere bakıldığında yeni kartın bir önceki GTX 1060'la kıyaslandığında yüzde 60 oranında daha iyi bir performans sunduğu dikkat çekiyor.
Nvidia GeForce RTX 2060'ın 15 Ocak tarihinde satışa sunulması planlanırken, fiyatının ise 349 dolar olacağı belirtildi.
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