Nvdia GTX 1180 Ti'nin performans sonuçları şaşırttı!

Ortaya çıkan bilgilere göre GTX 1180 Ti'da 12nm üretim sürecinden geçen bir grafik işlemci bulunuyor. Ekran kartının çalışma hızı ise bir önceki en üst seviye ekran kartına göre 2 kat daha fazla. Bir önceki en yüksek seviye ekran kartı olan Titan V'nin çalışma hızı 1200 MHz iken bu ekran kartının çalışma hızı ise 2300 MHz.

Bu kartta GDDR6 belleklere yer verildiği görülüyor. Ekran kartının resmi olarak tanıtımı ise bu yılın Temmuz ayında yapılacak. Nvidia tarafından yapılacak lansman ile ekran kartı hakkında daha kesin ve detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.