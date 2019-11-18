Nutanix, Türkiye Ülke Müdürü olarak Tarık Ertuğrul’u atadı
Bulut bilişim alanında bilinen isimlerden Nutanix, Nutanix Türkiye Ülke Müdürü olarak Tarık Ertuğrul’u atadığını duyurdu.
Bilişim teknolojileri ve hizmet sektöründe deneyimli bir yönetici olan Tarık Ertuğrul, yönetim, satış ve iş geliştirmedeki becerileriyle de öne çıkıyor. 1972 doğumlu olan Tarık Ertuğrul, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA bölümlerinden yüksek lisans derecelerini aldı.
Daha önce Motorola Solutions, Hitachi Vantara ve Honeywell gibi şirketlerde satış yöneticiliği ve üst düzey bölge yöneticiliği görevlerini yapan Tarık Ertuğrul, 25 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip.
Nutanix, Enterprise Hybrid Cloud mimarisi ile IT altyapısını görünmez hale getirmeyi hedefleyerek buluttaki çalışma kolaylığını müşterilerinin veri merkezine getiriyor. Core, Essential ve Enterprise katmanında yer alan çözümleri ile müşterilerinin Day-1 ve Day-2 operasyonlarını tek ekrandan yönetebildikleri bir işletim platformu sunan Nutanix, müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğunda onlara maliyet avantajı sunarak verimliliği artırıyor.
Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, görevine haziran ayı itibarıyla başladı.
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