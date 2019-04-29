Nubia'dan oyunculara özel telefon: Red Magic 3
Nubia, oyunculara özel yeni telefonunu gün yüzüne çıkardı. Gelişmiş ekran özellikleriyle dikkat çeken Red Magic 3 oyun severlerin ilgi odağı oldu.
Çinli şirket ZTE'nin alt markası olan Nubia, yeni oyuncu telefonunu tanıttı. Üst seviye donanım özelliklerine sahip olan Red Magic 3, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ile gelen cihazın 6.65 inç boyutunda ekranı bulunuyor.
90Hz HDR AMOLED ekranı ile iyi bir oyun deneyimi yaşatacak olan Red Magic 3, son dönemin akıllı telefonlarında görmeye alıştığımız çentikli ekrana sahip değil. 48 megapiksel çözünürlüğünde tek arka kamerayla gelen cihaz 8K video kaydı yapabiliyor. 16 megapiksel ön kameranın yer aldığı telefonda cihazın ısınmasını önleyecek fan bulunuyor.
5000 mAh bataryayla gelen Red Magic 3, 27W hızlı şarj desteğine sahip. Mayıs ayından itibaren kullanıcılarla buluşacak cihaz 430 dolarlık fiyata satılacak.
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