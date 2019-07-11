Note 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı
Samsung 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10'un resmi duyurusunu yapacak; ancak etkinlikten günler önce Samsung'a ilginç bir rakip geldi. Note 6 adıyla anılan bu telefonun özellikleri bir yana, fiyatı da oldukça dikkat çekici. İşte Infinix markasına ait Note 6'nın özellikleri ve şaşırtan fiyatı...
6.01 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve AMOLED ekran kullanan Note 6, Samsung telefonlardan görmeye alışık olduğumuz Always On (ekran her zaman açık) desteğini de beraberinde getiriyor. MediaTek'e ait Helio P35 işlemciden gücünü alan cihaz, .3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci, IMG PowerVR GE8320 GPU’ya sahip.
4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla gelen Note 6'nın farklı bir modeli bulunmuyor. Dahili hafızayı yeterli bulmayanlar ise microSD kart desteğinden faydalanabilir; böylece cihazın toplam hafızasına 128 GB kapasite daha eklenebiliyor. Cihazın kameraları da oldukça dikkat çekici. Ön yüzdeki kamera 16 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, arka yüzde iki üç kamera bulunuyor. Ana kamera 16 MP, geniş açılı kamera 8 MP ve derinlik sensörü 2 MP.
Samsung'un Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı olan S-Pen bu cihazda yerini X-Pen'e bırakmış. AR yani artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisini arkasına aldığı iddia edilen bu özel kalem ile birlikte satışa sunulan Note 6'nın görünüşte Galaxy Note serisinden pek de farklı bir yanı yok.
4000 mAh batarya ile gelen cihazın USB-C desteğine sahip olmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Note 6'nın fiyatı ise 200 dolar olarak belirlendi.
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