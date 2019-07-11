Note 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNote 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Note 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Note 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Note 6 tanıtıldı! İşte sürpriz telefonun özellikleri ve fiyatı

Samsung 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10'un resmi duyurusunu yapacak; ancak etkinlikten günler önce Samsung'a ilginç bir rakip geldi. Note 6 adıyla anılan bu telefonun özellikleri bir yana, fiyatı da oldukça dikkat çekici. İşte Infinix markasına ait Note 6'nın özellikleri ve şaşırtan fiyatı...

6.01 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve AMOLED ekran kullanan Note 6, Samsung telefonlardan görmeye alışık olduğumuz Always On (ekran her zaman açık) desteğini de beraberinde getiriyor. MediaTek'e ait Helio P35 işlemciden gücünü alan cihaz, .3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci, IMG PowerVR GE8320 GPU’ya sahip.

4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla gelen Note 6'nın farklı bir modeli bulunmuyor. Dahili hafızayı yeterli bulmayanlar ise microSD kart desteğinden faydalanabilir; böylece cihazın toplam hafızasına 128 GB kapasite daha eklenebiliyor. Cihazın kameraları da oldukça dikkat çekici. Ön yüzdeki kamera 16 MP çözünürlüğünde çekim yapabilirken, arka yüzde iki üç kamera bulunuyor. Ana kamera 16 MP, geniş açılı kamera 8 MP ve derinlik sensörü 2 MP.

Samsung'un Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı olan S-Pen bu cihazda yerini X-Pen'e bırakmış. AR yani artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisini arkasına aldığı iddia edilen bu özel kalem ile birlikte satışa sunulan Note 6'nın görünüşte Galaxy Note serisinden pek de farklı bir yanı yok. 

4000 mAh batarya ile gelen cihazın USB-C desteğine sahip olmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Note 6'nın fiyatı ise 200 dolar olarak belirlendi.

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?