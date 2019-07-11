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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.07.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Nöronlardaki kusurlu proteinleri ayıklayan molekül bulundu

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Nöronlardaki kusurlu proteinleri ayıklayan molekül bulundu

Bilim insanları, nöronlardaki bir molekülün, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara neden olan zararlı proteinleri tespit ederek yok ettiğini ortaya çıkardı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Temple Üniversitesi Lewis Kats Tıp Fakültesi'nde araştırmacılar, VPS35 molekülünün, kusurlu tau proteinlerinin temizlenmesindeki rolünü araştırdı.

Progresif supranükleer palsi (PSP) ya da 'Picks' hastalığı gibi beyinde sadece tau proteininin çoğaldığı hastalıklara sahip kişilerin beyin dokularını inceleyen araştırmacılar, bu kişilerdeki VPS35 seviyesinin, kontrol grubundakilerden yüzde 50 daha az olduğunu belirledi.

Laboratuvar ortamında, tau proteinlerinin etkili olduğu nöronlardaki VPS35 miktarını değiştiren araştırmacılar, tau birikimini doğrudan kontrol edebildiklerini keşfetti.

Hayvanlarda bellek ve öğrenme bozukluklarını artırıyor

VPS35'in tau proteinleri üzerindeki etkisini "cathepsin D" adlı protein ayrıştırması yapan enzimi kullanarak sağlayan araştırmacılar, VPS35 olmadan cathepsin D'nin tau miktarını azaltmadığını belirledi.

Farelerde de tau birikimi deneyleri yapan bilim adamları, VPS35 proteininin azaltılmasının, hayvanlarda bellek ve öğrenme bozukluklarını artırdığını ve motor işlevlerinin kötüleşmesine yol açtığını tespit etti.

VPS35'i çalıştırmak için ilaç kullanma olasılığı incelenecek

Araştırmacılardan Profesör Domenico Pratico, hücrelerde tau proteininin bulunmasının, nöronların buluştuğu ve sinyal değişimi yaptığı "sinaps"ler (sinir kavşağı) için çok zararlı olduğunu belirtti.

Pratico, "Deney yaptığımız hayvanlarda, VPS35 etkinliği düşürüldüğünde sinaptik bağlanırlıkta yüzde 40 ila 50 oranında kayıp oldu, bu da hafıza kaybı, öğrenme yetisi gibi bilişsel ve motor gerilemelere yol açıyor." dedi.

Profesör Pratico'nun ekibi, nörodejeneratif hastalıklarda VPS35'i çalıştırmak için ilaç kullanma olasılığını incelemeyi planlıyor.

Araştırmanın sonuçları, Moleküler Psikiyatri dergisinde yayımlandı.

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