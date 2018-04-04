Nonolive telefonlarda hızla yayılıyor

2017 Haziran ayında, aralarında dünyadaki e-ticaret devlerinden birinin de bulunduğu şirketlerden toplam 10 milyon dolar yatırım alan Nonolive, dünya genelindeki büyüme stratejisine, genç nüfusunun etkisiyle büyüyen ve daha çok potansiyeli olduğunu düşündüğü Türkiye pazarını da dahil etti. Nonolive’ın tüm dünyadaki yetenekli gençler için bir gelir kapısı olduğuna değinen Nonolive CEO’su Robin Su, Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan sosyal medya fenomenlerinin dünyanın da dikkatini çektiğini, bu nedenle daha kolay fenomen olma imkanının yanında kazanç fırsatı sunan Nonolive’ı Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturmak istediklerini söyledi. Nonolive CEO’su Robin Su, uygulamanın popüler olduğu ülkelerden biri olan Endonezya’da, kafede tam zamanlı çalışan bir kullanıcının Nonolive’da günlük 1-2 saat yayın yaparak, kafede kazandığı gelirin yaklaşık 6 katını elde edebildiğine değinerek aynı oranda yayın yapan bir kullanıcının Türkiye’de ayda 10 bin TL’den fazla para kazanmasının mümkün olduğunu belirtti.





Günümüzde birçok genç sosyal medya üzerinden video yayını yaparak ya da fotoğraf paylaşarak ünlü olmak ve para kazanmak istiyor. Ancak birçok fenomenin ve kendileri gibi ünlü olmak isteyen kullanıcıların bulunduğu platformlarda aradan sıyrılmak ve fark edilmek oldukça zor. Popüler platformlarda yüksek takipçi kitlesine sahip olan kullanıcılar gösterim algoritmaları ve önerilen içerikler gibi özellikler ile daha görünür olup kitlesini genişletirken diğer kullanıcıların bu alanlarda bulunma şansı azalıyor. Milyonlarca içeriğin yüklendiği bu platformlarda yüklenen içeriklerin herhangi bir tanıtım desteği olmadan keşfedilmesi neredeyse imkânsız bir noktaya geliyor.

Tüm kullanıcılara, yeteneklerini gösteren kaliteli içerikler üretmeleri halinde eşit oranda izlenme hakkı tanındığını belirten Nonolive Operasyon Müdürü Jonathan Zhong, “Nonolive, Türkiye pazarına yeni giriş yaptığı için kullanıcıların kısa sürede hayran kitlelerini arttırmasına imkân sağlıyor. Örneğin, iki saatlik bir canlı yayında ortalama 100’den fazla takipçi kazanılabiliyor çünkü kullanıcılar yayıncıların videolarını konularına göre seçebiliyor ve canlı yayında yeteneklerini sergileyen yayıncılar arasında hızlıca geçiş yapabiliyor bu da her yayıncıya keşfedilmek için eşit fırsatı sunuyor.” dedi.

Nonolive ekonomisi, kullanıcıların uygulama içinden satın alabilecekleri sanal paralar üzerine kurulu. Kullanıcılar, satın aldıkları sanal paraları kullanarak desteklemek istedikleri yayıncıya çeşitli sanal hediyeler gönderebiliyorlar. Gönderilen hediyeler yayıncıların hesabında toplanıyor ve daha sonra nakde çevrilebiliyor. Böylece yayıncılar sponsor ya da reklam gibi farklı bir kaynağa ihtiyaç duymadan, yalnızca yeteneklerini göstererek gelir elde edebiliyorlar. Ayrıca Nonolive, özel günlerde yayıncılara hediye kazandırmaya yönelik etkinlikler ve yarışmalar düzenliyor. Yarışmalar sonunda yayıncılar para değeri olan birçok sanal hediyenin yanı sıra nakit para ve gerçek hediyeler kazanma şansı da yakalıyor.