Huawei telefon ekranlarında 'nokta' dönemi
Son zamanlarda sıkça konuşulan nokta çentik tasarımı için ilk adımın Samsung'tan gelmesi bekleniyordu; ancak Samsung'tan önce Huawei işi bir adım öteye taşıyacakmış gibi görünüyor.
Piyasaya hızlı bir giriş yapan çentikli ekran tasarımı yerini nokta çentikli tasarıma bırakacak gibi gözüküyor. Samsung'un Infinity-O adıyla tanıttığı bu tasarım modelinde ön kamera ekrana gömülü bir şekilde geliyor ve nokta çentik tasarımı dikkat çekiyor.
Sosyal medyadan nokta çentikli ekranın şemasını paylaşan Huawei'nin de kısa bir süre içerisinde Infinity-O ekran çıkaracağı öngörülüyor. Her iki firmanın da yeni modellerini Aralık ayında çıkaracağı söylenenler arasında.
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