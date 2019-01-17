Nokia'nın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu: Nokia 6500

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.01.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Nokia'nın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu: Nokia 6500

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Nokia'nın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu: Nokia 6500

Nokia dendiğinde genelde 'bütçeye uygun' telefonlar akla geliyor. Ve elbette yıllar önce satışa çıkardığı tuşlu ve sağlam telefonları da unutmak mümkün değil. Bugün telefon pazarında durumu pek 'parlak' olmasa da çıkış yolu aramayı sürdüren şirketin bir telefonu var ki onu diğer cihazlarından ayıran çok önemli bir özelliği var: Cepleri tutuşturacak fiyatı! İşte karşınızda Nokia 6500...

Nokia 6500, yüksek fiyatıyla son günlerin ses getiren ürünlerinden biri olmayı başardı. Lüks iPhone tasarımlarıyla dünyanın yakından tanıdığı Caviar ortaklığında satışa sunulan Nokia 6500, Viking kılıçlarını andıran köşeli yapısıyla dikkat çekiyor. 

Titanyum T9 klavyesi ile birlikte deri kaplamasıyla öne çıkan cihaz, karbon gövdesiyle diğer telefonların arasından sıyrılmayı başarıyor. 2.2 inç'lik minik bir ekrana sahip olan Nokia 6500, 320x240 piksel çözünürlük sunuyor. 830 mAh bataryası ile gelen ve arka yüzünde 2 MP kamera bulunan cihazın en merak edilen noktası olan fiyatına gelecek olursak...

Nokianın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu: Nokia 6500


Nokia 6500'ın fiyatı 2600 dolar olarak belirlenmiş durumda. 

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