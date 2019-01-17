Nokia'nın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu: Nokia 6500
Nokia dendiğinde genelde 'bütçeye uygun' telefonlar akla geliyor. Ve elbette yıllar önce satışa çıkardığı tuşlu ve sağlam telefonları da unutmak mümkün değil. Bugün telefon pazarında durumu pek 'parlak' olmasa da çıkış yolu aramayı sürdüren şirketin bir telefonu var ki onu diğer cihazlarından ayıran çok önemli bir özelliği var: Cepleri tutuşturacak fiyatı! İşte karşınızda Nokia 6500...
Nokia 6500, yüksek fiyatıyla son günlerin ses getiren ürünlerinden biri olmayı başardı. Lüks iPhone tasarımlarıyla dünyanın yakından tanıdığı Caviar ortaklığında satışa sunulan Nokia 6500, Viking kılıçlarını andıran köşeli yapısıyla dikkat çekiyor.
Titanyum T9 klavyesi ile birlikte deri kaplamasıyla öne çıkan cihaz, karbon gövdesiyle diğer telefonların arasından sıyrılmayı başarıyor. 2.2 inç'lik minik bir ekrana sahip olan Nokia 6500, 320x240 piksel çözünürlük sunuyor. 830 mAh bataryası ile gelen ve arka yüzünde 2 MP kamera bulunan cihazın en merak edilen noktası olan fiyatına gelecek olursak...
Nokia 6500'ın fiyatı 2600 dolar olarak belirlenmiş durumda.
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