Nokia'nın 5 kameralı telefonunun yeni modeli göründü
Nokia'nın aylar önce duyurusunu yaptığı 5 kameralı ilk telefonu olma özelliğine sahip Nokia PureView'in yeni modeli göründü. Gümüş renkteki yeni kasasıyla dikkat çeken cihaz telefon pazarını hareketlendirecek gibi görünüyor.
24 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurusu yapılan Nokia 9 PureView'un en çok dikkat çeken yanı ise arka yüzünde yer alan 5 kamerası elbette. 5.5 inç'lik QHD+ ekranla gelmesi beklenen telefon, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alacak. 5G teknolojisini de desteklemesi beklenen Nokia 9 Pureview, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek.
Cihazın arka tarafında yer alan 5 kamera, 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek. Bu sensörlerden ikisi 12 MP diğer ikisi 16 MP ve birinin ise 8 MP olması beklenirken 5 kameranın da aynı anda fotoğraf çekebileceği söyleniyor. Computational Photography adındaki mod sayesinde fotoğraf çekmek istediğiniz an hangi sensörü kullanmanız gerektiğini de öğrenebileceksiniz.
Şubat ayında piyasaya sürülen beş kameralı Nokia 9 PureView, gece mavisi rengi ile satışa sunulmuştu. Ancak bu kez gümüş renkli kasasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cihazın Türkiye satışına ise henüz başlanmış değil.
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