Nokia'dan şarjı kolay kolay bitmeyen telefon pili
Akıllı telefonların en büyük problemi yıllardır çözülemiyor; bataryası çabucak tükenen telefonlar hızımıza yetişemiyor ve pek çok kullanıcı prizden fazlaca uzak kalamıyor. Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia ise pil sorununu çözdüğü iddiasında. Bugünün bataryalarından 2.5 kat daha uzun batarya ömrüne sahip olduğunu iddia ettiği yeni piller sektörün de dikkatini çekecek cinsten.
Telefon bataryaları hangi model cihaz olursa olsun bir günü çıkarması, kullanım alışkanlığına da bağlı olarak, pek kolay değil. Telefon üreticileri bataryanın daha uzun gitmesi için daha az enerji harcayan işlemci ve parçalar kullanmaya çalışırken, sektörün bu konuda çok da yol alamadığı ortada. Ancak Nokia tarafından gelen bir haber, bu konuda önemli bir gelişme yaşandığını gözler önüne serdi.
Nokia Bell Labs'ın İrlanda'daki bir araştırma merkezi olan AMBER ile birlikte geliştirdiği yeni teknoloji, bugünün bataryalarına göre 2.5 kat daha fazla batarya ömrü sunuyor; en azından Nokia'nın iddiası bu yönde.
Nokia, telefonlarını artık kendisi değil HMD Global'e ürettiriyor. Bu yüzden teknolojiyi ticari kullanım için diğer üreticilere lisanslamak isteyeceği de kuvvetle muhtemel. Nokia'dan bir yetkili, teknolojiyi korumak için patent başvurusunda bulunduklarını da kaydetti.
Bakalım Nokia, yılların büyük sorununu bu son çalışmasıyla çözmeyi başarabilecek mi?
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