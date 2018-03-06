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    Nokia'dan iki yeni telefon birden geliyor!

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    HMD Global tarafından satın alındığından beri piyasaya hızlı bir dönüş yapan Nokia markası, bu yıl içerisinde iki telefon daha tanıtacak.

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, başarılı bir sonuç alan HMD GLobal, özellikle nostaljik Nokia 8110 4G modeli ile büyük ilgi topladı. HMD Global tarafından yapılan son açıklamada, bu yılın sonunda Nokia 9 ve Nokia 8 pro modellerinin tanıtılacağı ve satışa sunulacağı söylendi.

    Nokiadan iki yeni telefon birden geliyor

    Henüz adları kesinleşmeyen bu modellerin, Nokia 9 olarak adlandırabileceğimizde uzun süredir konuşulan Penta yani beş kamera düzeneği bulunacağı söyleniyor. Parmak izi okuyucusunun da ekranın içine yerleştirileceği düşünülüyor. Ayrıca iki cihazın da Snapdragon 845 işlemciden güç alacağı düşünülüyor. Nokia 9 ve Nokia 8 pro modellerinin Haziran ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler: Nokia 9 , Nokia 8 Pro , Fiyat , Tanıtım tarihi
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