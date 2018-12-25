Nokia'dan fiyatıyla şaşkına çeviren telefon
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, bugün için eski günlerini mumla arıyor ve yeni cihazlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu yıl pek çok farklı telefonla karşımıza çıkan Nokia, bu kez fiyatı oldukça düşük olan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Hatta Nokia TA-1124 ismini taşıması beklenen cihazın özellikleri şimdiden internete sızdı bile!
Nokia'nın düşük fiyatlı yeni telefonu Nokia TA-1124 ismini taşıyacak. Özellikleri ise bugünden belli oldu bile. HMD Global'in üreteceği bu yeni telefonda Qualcomm'un düşük seviyeli telefonlar için geliştirdiği işlemcisi Snapdragon 439 bulunacak. Bunun dışında 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine de sahip olacak olan telefonun ekran büyüklüğünün ise 5.99 inç olması bekleniyor.
Cihazın özelliklerine bakıldığında giriş seviyesi bir telefon olduğu dikkat çekiyor. Android 9 işletim sistemi altında çalışması beklenen Nokia TA-1124, giriş seviyesi bir telefon olmasına karşın arka yüzünde çift kamera bulunduracak. Bu kameralardan biri 12 megapiksel, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ön yüzdeki kamerada ise 8 MP kamera bulunuyor.
Gelelim bataryaya. 3400 mAh tipi batarya kullanan ve Bluetooth 5.0 teknolojisini de destekleyen Nokia TA-1124'un fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle