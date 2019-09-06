Nokia'dan darbelere karşı koyan zırhlı telefon
Nokia, IFA 2019 fuarı kapsamında yeni telefonlarını görücüye çıkardı. Bu cihazlardan biri de bugüne dek geliştirdiği en sağlam telefon olan Nokia 800 Tough model telefon oldu. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı...
Nokia, IFA 2019'da sürpriz bir telefonun duyurusu yaptı. Cihazın en önemli özelliği sunduğu yeni bir teknoloji değil; oldukça dayanıklı olması. Nokia 800 Tough, HMD Global’in ilk dayanıklı telefonu olma özelliğini taşıyor. Tasarımından da anlaşılabileceği üzere, telefon en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlandı. IP68 sertifikası sayesinde 1.5 metre derinlikte 30 dakika su altında kalmaya dayanabiliyor.
MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan ve el feneri yer alan telefon, -20 derece ile 55 derece arasında çalışabiliyor. 2.4 inçlik ekranı QVGA çözünürlük sunan telefon, kaymaz bir çerçeveye ve büyük düğmelere ev sahipliği yapıyor.
Bilek kayışı veya kordon takılabilen telefonun gövdesindeki vidalar dışarıdan görülebiliyor. Nokia 2720 Flip ile benzer şekilde Snapdragon 205 işlemciden güç alan telefon, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
MicroSD kart sayesinde hafızası 32 GB’a kadar artırılabilen telefon, 2 Megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı bir arka kameraya sahip. KaiOS işletim sistemi ile çalışan ve Facebook, WhatsApp, Google Asistan gibi uygulamaları destekleyen telefon, 2100 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.
43.7 güne kadar bekleme süresi sunan telefon, WiFi ve Bluetooth 4.1 bağlantı teknolojilerinin yanı sıra, GPS ve GLONASS ile geliyor. MicroUSB portunun yer aldığı telefon, Ekim ayında 110 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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