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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.09.2019 - 01:08, Son Güncelleme:

Nokia'dan darbelere karşı koyan zırhlı telefon

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Nokia'dan darbelere karşı koyan zırhlı telefon

Nokia, IFA 2019 fuarı kapsamında yeni telefonlarını görücüye çıkardı. Bu cihazlardan biri de bugüne dek geliştirdiği en sağlam telefon olan Nokia 800 Tough model telefon oldu. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı...

Nokia, IFA 2019'da sürpriz bir telefonun duyurusu yaptı. Cihazın en önemli özelliği sunduğu yeni bir teknoloji değil; oldukça dayanıklı olması. Nokia 800 Tough, HMD Global’in ilk dayanıklı telefonu olma özelliğini taşıyor. Tasarımından da anlaşılabileceği üzere, telefon en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlandı. IP68 sertifikası sayesinde 1.5 metre derinlikte 30 dakika su altında kalmaya dayanabiliyor.

MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan ve el feneri yer alan telefon, -20 derece ile 55 derece arasında çalışabiliyor. 2.4 inçlik ekranı QVGA çözünürlük sunan telefon, kaymaz bir çerçeveye ve büyük düğmelere ev sahipliği yapıyor.

Bilek kayışı veya kordon takılabilen telefonun gövdesindeki vidalar dışarıdan görülebiliyor. Nokia 2720 Flip ile benzer şekilde Snapdragon 205 işlemciden güç alan telefon, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Nokiadan darbelere karşı koyan zırhlı telefon

MicroSD kart sayesinde hafızası 32 GB’a kadar artırılabilen telefon, 2 Megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı bir arka kameraya sahip. KaiOS işletim sistemi ile çalışan ve Facebook, WhatsApp, Google Asistan gibi uygulamaları destekleyen telefon, 2100 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

43.7 güne kadar bekleme süresi sunan telefon, WiFi ve Bluetooth 4.1 bağlantı teknolojilerinin yanı sıra, GPS ve GLONASS ile geliyor. MicroUSB portunun yer aldığı telefon, Ekim ayında 110 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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