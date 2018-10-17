Nokia X7 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Nokia X7 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Nokia X7 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Nokia'nın yeni telefonu Nokia X7 tanıtıldı. 6.18 inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 710 işlemciye ev sahipliği yapan telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia X7 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli tasarım sayesinde yüzde 86.5 ekran-kasa oranına ulaşılmış.

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki nesillere göre performans anlamında oldukça ileriye gidiyor. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia X7 modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen, sekiz çekirdekli bir işlemci olan SD710, 2.2 GHz seviyesine ulaşabiliyor. Sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 360 çekirdeğinin yer aldığı işlemci, Adreno 616 GPU‘ya ve X15 LTE modeme ev sahipliği yapıyor.

Nokia X7 tanıtıldı İşte tüm özellikleri

Cihazın arkasında çift kamera yer alıyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve f/1.8 diyaframa sahip olan OIS destekli (Sony IMX363) ana kameraya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip ikinci kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Snapdragon 710’un yapay zeka imkanlarından faydalanan Nokia X7 kullanıcılara bokeh efekti ve sahte tanıma gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Cihazın 3500 mAh kapasiteli bataryası, 18 W’lık bir şarj aleti ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 50’lik bir seviyeye ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın başlangıç fiyatı 245 dolar olarak açıklandı.

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