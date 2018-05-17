Nokia X6 tanıtıldı: İşe iki çentikli telefonun özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
17.05.2018 - 08:21, Son Güncelleme:

Nokia X6 tanıtıldı: İşe iki çentikli telefonun özellikleri

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Nokia X6 tanıtıldı: İşe iki çentikli telefonun özellikleri

HMD Global, çok konuşulan telefonu Nokia X6'yı sonunda Çin'deki bir etkinlikte tantıttı. İlk aşamada yalnızca Çin'de satılacak olan telefonun daha sonra diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

Nokia X6, sızıntıların da söylediği gibi Nokia'nın ilk çentikli ekrana sahip telefonu. 19:9 ekran oranıyla modaya uyan cihazın ekran boyutu, 5,8 inç. Snapdragon 636 yonga setini kullanan ilk telefon olan X6, 6GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geliyor. İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo'yu kullanan cihaz, 3.060mAh pile ve USB Type-C bağlantısına sahip.

Telefonun arka yüzünde bir çift kamera bulunuyor. Ana sensör 16MP iken ikinci sensör, 5MP RGB + monokrom sensör olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 16MP'lik f/2,0 diyafram değeri sunan, yüzle kilit açma özellikli bir kamera var. Kamera yazılımı yapay zeka geliştirmelerini, HDR fotoğraf modunu, Nokia'nın hem ön, hem de arka kamerayla video kaydetmenizi sağlayan "bothie" modunu destekliyor.

Nokia X6 tanıtıldı: İşe iki çentikli telefonun özellikleri

Telefonun basın görselleri, çentiğin iPhone X'tekine benzediğini, ancak biraz daha küçük olduğunu gösteriyor. Arka yüzdeki kameralar merkeze yakın ve üst üste sıralanıyor; bunların altında ise parmak izi sensörü bulunuyor.

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan telefonun Çin'de ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil. Nokia X6'nın Nokia'nın satıldığı diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

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