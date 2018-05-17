Nokia X6 tanıtıldı: İşe iki çentikli telefonun özellikleri
HMD Global, çok konuşulan telefonu Nokia X6'yı sonunda Çin'deki bir etkinlikte tantıttı. İlk aşamada yalnızca Çin'de satılacak olan telefonun daha sonra diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.
Nokia X6, sızıntıların da söylediği gibi Nokia'nın ilk çentikli ekrana sahip telefonu. 19:9 ekran oranıyla modaya uyan cihazın ekran boyutu, 5,8 inç. Snapdragon 636 yonga setini kullanan ilk telefon olan X6, 6GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geliyor. İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo'yu kullanan cihaz, 3.060mAh pile ve USB Type-C bağlantısına sahip.
Telefonun arka yüzünde bir çift kamera bulunuyor. Ana sensör 16MP iken ikinci sensör, 5MP RGB + monokrom sensör olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise 16MP'lik f/2,0 diyafram değeri sunan, yüzle kilit açma özellikli bir kamera var. Kamera yazılımı yapay zeka geliştirmelerini, HDR fotoğraf modunu, Nokia'nın hem ön, hem de arka kamerayla video kaydetmenizi sağlayan "bothie" modunu destekliyor.
Telefonun basın görselleri, çentiğin iPhone X'tekine benzediğini, ancak biraz daha küçük olduğunu gösteriyor. Arka yüzdeki kameralar merkeze yakın ve üst üste sıralanıyor; bunların altında ise parmak izi sensörü bulunuyor.
Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan telefonun Çin'de ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil. Nokia X6'nın Nokia'nın satıldığı diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.
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