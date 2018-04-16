Nokia X ne zaman satışa çıkıyor?
HMD Global ile telefon piyasasına geçtiğimiz sene hızlı bir dönüş gerçekleştiren Nokia markasının yeni telefonunun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Nokia X, 27 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak.
Nokia geçtiğimiz Şubat ayında Nokia 6 (2018) ve Nokia 8 Sirocco modellerini kullanıcılara sunmuştu. Bu telefonları yeni çıkarmış olmasına rağmen şirket yeni bir model daha çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de bulunan elektronik reklam panolarında bu model ortaya çıktı.
HMD Global'in 27 Nisan'da resmi olarak çıkaracağı Nokia X isimli akıllı telefonunun, çift arka kameraya sahip olması bekleniyor. 6 GB RAM'i bulunacağı düşünülen telefonun tanıtım tarihi ise 27 Nisan olarak belirlenmiş. Nokia X'in ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.
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