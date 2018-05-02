Nokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri
GeriTeknoloji Nokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
02.05.2018 - 07:40, Son Güncelleme:

Nokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri

iPhone X'dan önce Nokia X vardı. 2014 yılında Nokia'nın Android denemesi olarak tanıtılan Nokia X, sonunda yeni ve "güçlü" modeline kavuşuyor.

HMD Global tarafından ortaya çıkartılan sızıntılara göre yakın zamanda yeni bir Nokia modeliyle daha tanışacağız. Bu yeni telefon 2014 yılında tanıtılan Nokia X'ten başkası olmayacak. Ancak 2 telefon yalnızca isim itibariyle benzerlik gösterecek. Zira yeni Nokia X çok daha güçlü özelliklere sahip olacak.

Nokia X, daha önce Microsoft'un Android denemesi olarak tanıtılmıştı. Fakat pek güçlü bir model olmayan zamanın telefonu, şimdi yenilenerek bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. HMD Global tarafından hazırlanan yeni modelde, güçlü özellikler olacak.

Yeni Nokia X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olacak. 19:9 görüntü oranına sahip olacak olan Nokia X, 2 farklı model şeklinde hazırlanıyor. Bunlardan biri MediaTek P60 işlemciden güç alacakken, bir diğeri Snapdragon 636 ile çalışacak. Telefonda yalnızca işlemci noktasında değil, RAM konusunda da modeller arası farklılıklar olacak. MediaTek'li modelde 4 GB RAM, Snapdragon'lı modelde ise 6 GB RAM kapasitesi bulunacak. Nokia X ile ilgili gelen bir diğer bilgi ise, telefonda Carl Zeiss kameranın yer alacağı.

Peki, yeni Nokia X ne zaman tanıtılacak? Direkt olarak HMD Global tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni Nokia X 16 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: TELEFONDAN KONUM NASIL PAYLAŞILIR?

Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı!Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 4 oyunlardan birisi olan Detroit: Become Human'ın demo sürümü yayınlandı. Oyunun tam sürümü ise 25 Mayıs tarihinde oyunculara sunulacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Nokia X geliyor! İşte muhtemel özellikleri

iOS 11.4 Beta 3 yayında! Yeni neler var?

Facebook geçmişi silme | Tek tuşla artık mümkün!

Facebook Tinder'a dönüyor, sevgili bulma dönemi başlıyor!