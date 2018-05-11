Nokia X fena geliyor! İşte muhtemel özellikleri
Bundan sonraki zamanlarda HMD Global işbirliğinde telefon üretecek olan Nokia'nın yeni çentikli amiral modeli Nokia X, tanıtımına bir hafta kala sızan teknik özellikleriyle gündeme oturdu.
Nokia, yeni amiral modeli Nokia X'i önümüzdeki hafta tanıtacak. Ancak, telefonun detaylı özellikleri resmen sızdı. Bu kapsamda. cihaz, 5.8 inç'lik 2280x1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekranla gelecek. 19:9 ekran formatında olan telefon, 16 Megapiksel ön kameraya sahip olacak. Telefonun arka kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlük ve ayarlanabilir özellikler sunacak.
3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle gelecek olan Nokia X, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla hizmet verecek. Sızan teknik özellikler ışığında telefonun Snapdragon 636 işlemciye sahip olacağı ve kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı biliniyor. Ayrıca cihaz, mavi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek.
Bünyesinde 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5 ve GPS + GLONASS bağlantılarını bulunduracak olan Nokia X, 3000 mAh bataryadan beslenecek. 147.2 x 70.98 x 7.99 mm boyutlarında ve 151 gram ağırlığında modelin arka kısmında parmak izi okuyucuya da bulunuyor. Son olarak microSD kart desteğiyle 128 GB'a kadar dahili depolama alanı sunacak olan Nokia X'in 250 dolar fiyat etiketiyle, ilk olarak Çin piyasasına sürülmesi bekleniyor.
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