Nokia telefon sahiplerine çok önemli güncelleme uyarısı
HMD Global bünyesinde varlığını sürdüren bir zamanların efsane telefon markası Nokia, telefon pazarında varlığını korumak için birbiri ardına yeni telefonlarını ortaya çıkarıyor. Peki halihazırda satışta olan Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 için yeni güncelleme geliyor mu?
Nokia, satışa sunduğu telefonlarına 2 yıl güncelleme garantisi veriyor. Nokia'nın daha önce satışa sunulan Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 model telefonları için de bu durum geçerli elbette. Ancak bu telefonların 2 yıllık süresi dolduğunda ayrıca 1 yıl boyunca ek güvenlik güncellemeleri de kullanıcılara sunulmaya devam edecek.
Diğer bir deyişle 2017 yılında satışa sunulan bir Nokia telefonun desteği 202 yılının son çeyreğine kadar sürecek. İsterseniz model model hangi telefon ne zamana kadar güncelleme alacak, yakından bakalım:
Nokia 3, Eylül 2019'dan Eylül 2020'ye,
Nokia 5, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye,
Nokia 6, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye,
Nokia 8, Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye, 3 aylık güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.
Nokia 2 ise bu listenin dışında kaldığından güncelleme söz konusu olmayacak.
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